¿Sabes cuántos cromos de Mbappé y del portero de Cabo Verde hay impresos y a la venta para el álbum Panini del Mundial?

El álbum de cromos de Panini de este Mundial es la decimoquinta edición de la empresa italiana en una cita mundialista de fútbol. El primero fue el de México 1970, y desde entonces han acompañado a esta grandiosa cita deportiva cada cuatro años. El álbum de Estados Unidos, Canadá y México es el más grande de la historia, con un total de 112 páginas y 980 cromos. Esto es debido a que también es el Mundial con más participantes, con un total de 48 selecciones que quieren alzarse con el torneo para bordar esa ansiada estrella en su camiseta.

Esta cita deportiva genera una fiebre absoluta cada cuatro años entre los más futboleros. Aunque en este 2026 la fiebre está yendo más allá del terreno de juego, también la hay por el coleccionismo. Las estimaciones calculan que para completar el álbum habría que abrir unos 1.000 sobres, lo que supondría una importante inversión de 1.500 euros, ya que cada sobre en España tiene un precio de 1,50 euros.

Es tal el ansia de los miles y miles de coleccionistas del país, que la gran mayoría de papelerías, kioscos y otros puntos de venta en España se han quedado varias ocasiones sin stock. Cada vez que ocurre, saltan las alarmas entre los más fanáticos. El director general de España, Lluís Torrent, ya explicó recientemente en declaraciones a la Agencia EFE que la falta de stock "no es agradable para nadie. Estamos trabajando para que ocurra lo menos posible". Y así lo desean sus mayores fanáticos.

Fin al mito del álbum de este Mundial: este es el número de cromos de Mbappé y de Vozinha

La pelea por conseguir durante estos días los 68 cromos especiales, el cromo de Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal o incluso el del portero de Cabo Verde (Vozinha) está siendo severa entre los más futboleros.

Muchos creen que se imprime en menor cantidad el cromo de Mbappé en comparación con, por ejemplo, el lateral izquierdo de Suiza, Ricardo Rodríguez, ¡pero esto es falso!

Fue el propio director general de España, Lluís Torrent, el encargado de desmentirlo. "Podemos garantizar y es absolutamente cierto que se imprimen por igual todos los cromos", aseguró. Por lo que, en efecto, existe la misma probabilidad de conseguir el cromo de Harry Kane -delantero centro de Inglaterra- que el de Riechedly Bazoer, defensor de la selección de Curazao.