¿Cuánto dinero hay que gastar para completar el álbum de cromos del Mundial de fútbol?

El álbum Panini del Mundial de fútbol 2026 es el más grande de la historia. Y, por lo tanto, es el más costoso para aquel que quiera completarlo, que es a priori el objetivo del que adquiere la colección.

Un total de 112 páginas, con 980 cromos, han de rellenar los coleccionistas y amantes del fútbol. No es tarea sencilla, desde luego.

Son miles de kioscos, papelerías y otros locales los que venden estos cromos por todo el país, aunque es tal la fiebre que está generando que muchos de ellos se han quedado -y siguen quedándose- sin stock. Cada sobre tiene siete cromos, y en España cuestan 1,50 euros.

Sin repetir ningún cromo, algo impensable, mínimo tendría un coste de 210 euros

Para completar el álbum como mínimo habría que abrir 140 sobres -con un coste total de 210 euros- pero no se podría repetir ningún cromo, cuestión imposible. Por lo tanto, siendo más coherentes, las estimaciones apuntan a que para completarlo se deberían de abrir unos 1.000 sobres, lo que supondría un coste de 1.500 euros en esta edición.

Aquí entra en juego el clásico intercambio de cromos

Todos lo hemos hecho -o visto- en alguna ocasión en nuestra vida. Pocos momentos con más magia que el intercambio de cromos entre los más pequeños. A uno le faltaba Leo Messi y al otro Cristiano Ronaldo. Llegabas al colegio, lo intercambiabas con tu compañero, y solucionado. El clásico trueque llevado al coleccionismo de los futboleros.

En esta edición no es diferente. Cientos de madrileños se reúnen todos los domingos entre las 10 y las 13:30 horas para intercambiar cromos. Tiene lugar en la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo, dentro del recorrido de El Rastro, enclave por excelencia del coleccionismo. Si te falta algún cromo, este es tu lugar.

Aquí entran en juego también los 68 cromos especiales de esta edición del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Ya no es solo completarlo, es tener los 68 especiales el primero.

Y, aunque lo tradicional es completar el álbum por la vía 'legal' -comprando sobres e intercambiando- hay otra opción que pone a disposición la propia empresa italiana Panini: existe un servicio oficial de cromos faltantes. Es un sistema que permite adquirir directamente los sobres que te faltan, pero tiene un límite de 50 cromos por pedido y cinco pedidos por colección, por lo que no se puede completar el álbum tan solo con esta opción. El precio de cada cromo suele rondar los 0,80 euros.

Prácticamente un mes para que concluya el Mundial 2026, y muchos españoles tienen un objetivo. O más bien dos: conseguir la segunda estrella en la camiseta de la Selección Española... Y completar su álbum de cromos. Sí se puede.