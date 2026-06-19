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Sin cromos en Madrid: ¿qué tiene el álbum del Mundial para desencadenar una fiebre?

Cada caja del Mundial tiene 50 sobres, y cada sobre cuesta 1.50 euros, con un total de 7 cromos

Sobres y álbum del Mundial 2026.

Sobres y álbum del Mundial 2026. / EPE

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Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Los coleccionistas y amantes del fútbol están que arden. Y no solo por el Mundial de fútbol que arrancó el pasado 11 de junio. También lo están por la absoluta fiebre que se desencadenó desde el pasado mes de mayo para completar el álbum de cromos del Mundial, de la clásica empresa italiana Panini.

Es el álbum más grande de toda la historia. Eso lo explica todo. Miles de papelerías en España y resto del mundo se encuentran sin stock de cromos. Se agotan en el mismo día, tal y como ha podido comprobar La Crónica de Arganzuela en una papelería del distrito madrileño, 'N.B.C Libros'.

Es el álbum de Panini más grande de la historia, y todos quieren completarlo los primeros

Esta edición del Mundial -la 23ª- es la más grande de toda la historia, con un total de 48 selecciones, y esto también se ha visto directamente reflejado en su álbum de cromos:

  • 112 páginas de álbum, y un total de 980 cromos. Nunca un álbum había sido tan grande.
  • Cada selección, que hay 48, tiene 20 cromos
  • Cada sobre tiene 7 cromos, y cuestan 1.50 euros

El total de 980 cromos -una cifra inédita en Panini- es la principal razón para que se haya desencadenado una completa fiebre entre coleccionistas y amantes del deporte rey. Todos quieren acabarlo cuanto antes, pero no es nada sencillo dada la alta cantidad de cromos que tiene el álbum de Panini, que arrancó en los Mundiales de fútbol en México 1970, y desde entonces nos ha acompañado hasta hoy, con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, siendo su decimoquinto álbum en esta cita deportiva.

Una persona muestra paquetes de cromos y el álbum del Mundial 2026

Una persona muestra paquetes de cromos y el álbum del Mundial 2026 / Federico Gutierrez / EFE

Es tal la fiebre por los amantes de este tipo de coleccionismo que en 2017 se vendió un álbum del Mundial de 1970 -y firmado por el brasileño Pelé, que no es moco de pavo,- por la cantidad de 12.000 euros. Para acabar el de este Mundial, en caso de no repetir ningún cromo -algo impensable- habría que destinar 210 euros. La media está en torno a los 1.000 euros, aseguran las estimaciones.

Miles de kioscos y papelerías sin stock de cromos

Por todo ello, es tal la fiebre que ha -y sigue- generado el afán por terminar este álbum que son miles los kioscos y papelerías que se han quedado y se siguen quedando sin stock durante esta primera semana de Mundial. El director general de España, Lluís Torrent, ya explicó recientemente en declaraciones a la Agencia EFE que la falta de stock "no es agradable para nadie. Estamos trabajando para que ocurra lo menos posible". Y así lo desean sus mayores fanáticos.

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Los días pasan, siguen llegando los goles en Estados Unidos, Canadá y México, y todos los coleccionistas siguen queriendo ser los primeros en completar el álbum. Porque pocos momentos más gratificantes para un amante del fútbol que pegar el último cromo. Ir al kiosco más perdido del barrio está siendo una tarea habitual en estos días en la capital de España. Quizás, ahí, esté ese cromo de Leo Messi. O Lamine Yamal. O, incluso, el del portero de Cabo Verde que amargó el debut de España, Vozinha. Queda fiebre para rato.

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