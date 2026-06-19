Bernardo será uno de los primeros urgenciólogos de Madrid: "Es una especialidad muy dinámica, en la que nunca paras"

Bernardo, de 28 años, recorre cada mañana en bicicleta los 20 minutos que separan el barrio madrileño de Delicias del Hospital 12 de Octubre. Hace tan solo unos días que ha comenzado su formación en este centro hospitalario tras superar el examen MIR.

Hace apenas dos semanas llegó desde Ecuador después de aprobar la prueba para cursar la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias, que en la Comunidad de Madrid cuenta con 11 plazas -aunque no se han cubierto todas-, mismo número que en Cataluña y la Comunidad Valenciana. En total, en toda España se han ofertado 82 plazas en esta convocatoria.

"Me gusta la variedad de casos que se observan. Me gusta que nunca paras. Es un servicio muy dinámico", cuenta a La CRónica de Arganzuela. El joven médico explica su trayectoria: “Yo estudié en Ecuador. Soy ecuatoriano y es mi segunda semana en Madrid. Es completamente diferente. Hay una diferencia horaria de siete horas… ha sido una experiencia un poco dura, pero lo logramos”.

Sobre sus primeras semanas en el hospital, destaca el buen ambiente del servicio. "La verdad, con mucha ilusión y mucho ánimo. El ambiente me ha encantado. Es un muy buen equipo, tanto el personal de enfermería como los adjuntos y los residentes, que trabajan muy bien. La parte docente también es muy buena".

Su objetivo ahora es claro: convertirse en un buen urgenciólogo. Aspira a "manejar pacientes, trabajar bajo presión… todo lo que implica la especialidad de Urgencias".

Aunque se trata del primer año en el que se oferta esta especialidad en España, considera que la situación responde a una tendencia más amplia. "Creo que es un fenómeno un poco universal. A la gente quizás no le atrae tanto la sobrecarga laboral. Prefieren mantener un mejor equilibrio con su vida personal, y por eso eligen otras especialidades".

El Hospital 12 de Octubre de Madrid. / 123RF/papabel

Así es un día en Urgencias

El día a día de Bernardo comienza temprano en el hospital. Tras llegar al servicio, participa en el pase de guardia a las 8:30 horas. "Casi todos los días hay una sesión de docencia donde revisamos casos y guías actualizadas. Luego pasamos a la actividad asistencial: ver pacientes, hacer seguimiento, revisar análisis… y aprender constantemente", explica.

Con la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, "todos tendrán una formación homogénea y estructurada. Esto mejorará la calidad asistencial y la seguridad", cuenta a este periódico el doctor Tato Vázquez Lima, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.

Los médicos que hasta ahora trabajan en los Servicios de Urgencias pondrán reconocer la especialidad por dos vías. Los que llevan más de cuatro años y los que no tienen cuatro años de experiencia. Tendrán que realizar una prueba, previsiblemente unos seis meses después de la publicación del programa oficial, es decir, hacia septiembre u octubre.