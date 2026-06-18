DEMM26, el festival que conmemora el Día Europeo de la música en la Plaza Matadero: estos son los artistas que cantarán

La Plaza Matadero acogerá ocho conciertos y dos sesiones matinales de música para familias en la Plaza de Columnas de la Central de Diseño. La programación tendrá lugar del 19 al 21 de junio, una cita que ya se ha convertido en uno de los clásicos musicales del Matadero de Madrid de conmemoración a la música desde su primera edición en 2009.

La propuesta traza una completa panorámica que pasa por algunos de los artistas que más protagonizan el estilo de música actual española. Los espectáculos en directo que ofrece esta edición de DEMM26, se podrán contemplar los siguientes nombres y bandas: Pablopablo, María ArnalDepresión SonoraAlizzÁngeles ToledanoRita Payés y Lucía FumeroGazzi y Akazie.

Música en directo para toda la familia

El público familiar podrá disfrutar de los conciertos matinales de La Fantástica Banda y Le Parody, el sábado 20 y el domingo 21 de junio, respectivamente, en la Central de Diseño. La Fantástica Banda ofrecerá un repertorio especialmente indicado para el público familiar pleno de sensibilidad, buen gusto y saber hacer. Formada por intérpretes de reputado prestigio y trayectoria consolidada, presenta shows pegadizos y didácticos con canciones “pegadizas y bailongas”.

Por su parte, Le Parody irá un paso más allá con actuación especial para todos los públicos que demostrará que el riesgo y la experimentación también tienen cabida dentro de los espectáculos familiares.

La organización advierte que los menores de 16 años deben estar acompañados de una persona adulta para poder acceder al recinto.

De la música electrónica a los ritmos flamencos

La programación que DEMM26 servirá al público en esta ocasión ofrece un menú musical variado y para todos los gustos. Entre los destacados, se posiciona Pablopablo. Este talentoso y carismático artista se ha convertido en una de las grandes revelaciones del panorama musical español actual. Su música pop cada vez conquista más terreno y, en esta ocasión, se podrá ver desplegando sus ritmos pop en el mítico centro cultural madrileño.

También estarán presentes Depresión Sonora, la banda que ya se considera la portavoz de toda una generación. Sus canciones son todo himnos, como Los perros no entienden Internet, un clásico del post-punk español actual que conquista al público con letras audaces e irreverentes.

Así mismo, la programación también incluirá música de raíces andaluzas con Ángeles Toledano, voz fundamental del flamenco contemporáneo que ha pasado en cortísimo espacio de tiempo de artista “revelación del flamenco” a ser una realidad de la música en castellano. Con un carisma infinito, la jienense posee una voz privilegiada, así como un talento desbordante que el Matadero de Madrid tendrá el placer de albergar en esta cita en conmemoración a la música en todas sus formas y expresiones.

De cualquier forma, el conjunto de bandas y artistas que conforman el cartel de esta nueva edición de DAMM26 atiende a las tendencias mas aclamadas en la actualidad, una oportunidad para disfrutar de algunos de los artistas nacionales más destacados del momento a un precio accesible, ya que la entrada de día son solo 5 euros.