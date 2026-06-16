Renovación integral de la IDB Jardín Papelera Peninsular, en Arganzuela: 640.000 euros para revivir este espacio deportivo

El barrio de Acacias -en el distrito de Arganzuela- está de enhorabuena tras la reciente inauguración en la mañana de este martes de la Instalación Deportiva Básica Jardín Papelera Peninsular. Las obras, con una inversión de 640.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses, ya han llegado a su fin. La actuación ha permitido una renovación integral de la instalación que incluye la mejora de la pista de hockey, los muros perimetrales, los accesos, el sistema de drenaje y los elementos de protección.

Lola Navarro, concejala del distrito de Arganzuela, ha destacado que "esta inversión transforma por completo una instalación muy utilizada por los vecinos y garantiza que la práctica deportiva pueda realizarse en mejores condiciones de seguridad, calidad y accesibilidad". Asimismo, la concejala ha señalado que la actuación "demuestra el compromiso de la Junta Municipal de Arganzuela con la mejora y modernización de los equipamientos deportivos de proximidad".

La pista de hockey, que estaba muy deteriorada, ha sido renovada al completo

La pista de hockey necesitaba una renovación integral: presentaba deterioro del pavimento, desprendimientos y problemas de planeidad que provocaban la acumulación de agua e impedían desarrollar la actividad deportiva en condiciones adecuadas. Para solucionar estas deficiencias, se ha ejecutado una nueva solera de hormigón armado de 1.065 metros cuadrados, sobre la que se ha aplicado un sistema de resinas deportivas, específico para la práctica del hockey y se ha realizado el correspondiente marcaje de la pista. También se ha instalado un nuevo vallado perimetral, adaptado a las necesidades de este deporte y se ha reorganizado la comunicación entre las distintas plataformas de la instalación, eliminando los planos inclinados existentes y creando recorridos accesibles y protegidos.

Además, las obras han incorporado una nueva red de saneamiento para la recogida y evacuación de las aguas procedentes de las pistas que permitirá evitar los embolsamientos de agua que se producían anteriormente. Asimismo, se ha renovado la iluminación de la pista de hockey mediante la instalación de 12 proyectores led y la instalación eléctrica.

El proyecto también ha incluido la demolición y reconstrucción de los muros perimetrales situados en la calle de Arganda, la calle de Melilla y los jardines de la Papelera que presentaban riesgo de desprendimiento. En total, se han ejecutado más de 200 metros cuadrados de nuevos muros de bloques de hormigón, aumentando y homogeneizando su altura para mejorar su capacidad de contención y evitar el paso del agua sobre los cerramientos. También se ha habilitado un acceso para vehículos hasta la zona de la pista de hockey, destinado a facilitar los trabajos de mantenimiento.

Y con accesibilidad universal

La accesibilidad universal ha sido uno de los principales objetivos de la reforma. En la entrada situada en la calle de Arganda, se ha construido una nueva rampa para personas con movilidad reducida y se han acondicionado los itinerarios peatonales y los pavimentos de las zonas comunes afectadas por las obras. Además, se han instalado 224 metros lineales de barandillas y más de 80 metros de pasamanos tanto para garantizar la accesibilidad como para evitar el riesgo de caídas a distinto nivel.