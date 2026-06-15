Vea aquí todas las piscinas municipales para chapuzón en Madrid: localización, horarios y precios

Este lunes, 15 de junio, se cumple un mes desde que Madrid dio el pistoletazo de salida a la temporada de piscinas municipales. Coincidiendo con la celebración de San Isidro, la capital inauguró su amplia red de instalaciones repartidas por toda la ciudad que, con las altas temperaturas de estos días, se están convirtiendo en uno de los principales refugios contra el calor.

Si el año pasado los vecinos de Arganzuela tuvieron que esperar hasta bien entrado el verano para disfrutar de la piscina de Peñuelas, este año ha abierto en tiempo y forma, y se ha situado entre las piscinas municipales con más demanda, ya que el distrito solo cuenta con una instalación pública.

Madrid cuenta este año con un total de 25 piscinas al aire libre en funcionamiento. Están abiertas hasta el 6 de septiembre, y como viene siendo habitual, entre la oferta también hay varias piscinas cubiertas de uso recreativo. La temporada 2026 destaca por sus precios asequibles, sistema de venta digital y una programación renovada de actividades deportivas.

Este verano, el Ayuntamiento de Madrid mantiene el sistema de tres turnos diarios y el control dinámico de aforo para facilitar el acceso, al tiempo que refuerza la experiencia de uso con nuevas iniciativas como clases exprés gratuitas y talleres de reanimación cardiopulmonar (hasta el 30 de junio).

Piscina del Polideportivo Municipal de Aluche / Ayuntamiento de Madrid

Todas las piscinas municipales de Madrid en 2026

Las instalaciones se reparten por numerosos distritos, aunque no de forma uniforme, lo que permite trazar un mapa de la ciudad donde algunos barrios concentran mayor oferta de piscinas que otros.

Moncloa, Vallecas y Usera, las que más piscinas tienen

Los distritos con mayor número de piscinas son Moncloa-Aravaca, Puente de Vallecas y Usera, que lideran el listado con tres instalaciones cada uno. A continuación se sitúan Hortaleza, Moratalaz, Carabanchel, Fuencarral-El Pardo y Ciudad Lineal, que cuentan con dos piscinas municipales, consolidándose como zonas con una oferta media dentro de la red de la capital.

En el extremo contrario, varios distritos disponen únicamente de una piscina municipal, como Arganzuela, Latina, Tetuán, Barajas, Vicálvaro, Villa de Vallecas, Villaverde o San Blas-Canillejas. Esta presencia más reducida contrasta con el volumen de instalaciones de los distritos líderes y marca diferencias en el acceso al baño público en verano.

Por su parte, otros distritos, como Chamberí, Salamanca, Chamartín, Retiro o Centro, no cuentan con piscinas municipales de verano, lo que obliga a sus vecinos a desplazarse a otras zonas.

Precios piscinas de verano Precios turno de mañana o tarde: Menores de 5 años: gratis

Infantil (5 a 14 años): 1,35 €

Jóvenes (15 a 26 años): 1,80 €

Adultos (27 a 64 años): 2,25 €

Mayores (a partir de 65 años): 0,70 € Precios jornada completa: Menores de 5 años: gratis

Infantil: 2,70 €

Jóvenes: 3,60 €

Adultos: 4,50 €

Mayores (a partir de 65 años): 1,35 €

Cómo comprar las entradas

El 80% de las entradas disponibles para cada turno se venden por internet con hasta 49 horas de antelación, mientras que el 20% restante podrá adquirirse presencialmente en la taquilla del centro deportivo desde 30 minutos antes del inicio de cada turno.

Se pueden comprar en la página web y APP del Ayuntameinto de Madrid,