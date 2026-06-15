Homenaje
Arganzuela dedicará el pabellón polideportivo del Centro Integrado Ángel del Río a la voleibolista Leire Román
El distrito madrileño homenajea a su vecina Leire Román fallecida en 2021 a los 13 años
Joaquín De la Aleja
El Centro Dotacional Integrado Ángel del Río de Arganzuela ha acogido el Torneo Memorial Leire Román de voleibol, que lleva el nombre de esta vecina del distrito, fallecida en 2021 a los 13 años.
Con este torneo, organizado por la Asociación Amigos del Deporte y la Cultura (AMIDECU), el distrito rinde homenaje a la joven deportista, alumna del CEIP Tomás Bretón y del IES Juan de Cierva, además de reconocer su compromiso con el voleibol y el deporte base.
Un tributo desde la comunidad local
Durante la entrega de los trofeos a los ganadores, la concejala del distrito, Lola Navarro, ha anunciado la aprobación, por unanimidad en el Pleno del distrito, del inicio del procedimiento para que el pabellón polideportivo del centro lleve el nombre de la jugadora de voleibol.
Esta decisión reconoce su trayectoria deportiva y su arraigo al barrio de Arganzuela, donde Leire Román inició su carrera. Para los vecinos, el espacio público adquiere un nuevo significado al vincularse con una figura local, lo que refuerza el orgullo vecinal y la visibilidad del deporte femenino en la ciudad.
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