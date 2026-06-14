El Retiro no es el pulmón verde de Madrid: así es la radiografía del arbolado en los distritos de la capital

Con las temperaturas más propias del mes de julio, todos vamos buscando una sombra donde refugiarnos del intenso calor. Y Madrid no es solo una ciudad de piedra, tráfico y grandes avenidas, como la Gran Vía. También es una de las capitales europeas con mayor volumen de arbolado urbano, aunque su distribución está lejos de ser homogénea. Y es que, un análisis por distritos revela una realidad desigual: hay zonas que multiplican por más de siete la presencia de árboles respecto a otras.

Según los datos aportados por el Ayuntamiento de Madrid, el liderazgo en número de árboles lo ostentan distritos del norte y este de la ciudad, especialmente Hortaleza y Fuencarral-El Pardo, que superan ampliamente las 50.000 unidades cada uno. En el caso de Hortaleza, la presencia de grandes desarrollos urbanísticos, zonas residenciales de baja densidad y áreas verdes planificadas ha favorecido un entorno especialmente arbolado. Fuencarral-El Pardo, por su parte, combina barrios residenciales con grandes extensiones naturales, lo que dispara su cifra total.

En la otra cara de la moneda, el distrito Centro se sitúa a la cola con apenas algo más de 8.000 árboles. Es la zona más densa de la capital, pero la que menos zonas verdes tiene por su núcleo comercial. Otros distritos del centro y sur de la ciudad, como Chamberí o Tetuán, también presentan cifras relativamente bajas en comparación con la media.

En contraste, distritos como Carabanchel, Latina o Puente de Vallecas muestran cifras intermedias-altas, con decenas de miles de árboles cada uno. Estas zonas de Madrid tienen parques, avenidas amplias y zonas residenciales más abiertas contribuye a un mayor equilibrio de zonas verdes.

Algunos distritos de Madrid superan a El Retiro

El Retiro es uno de los espacios verdes más emblemáticos de Madrid, suele utilizarse como referencia de zona verde de la capital. Sin embargo, los datos muestran que varios distritos superan con creces su volumen de arbolado. Este contraste pone de relieve una idea clave: el pulmón verde más conocido de la ciudad no es necesariamente el que concentra más árboles en términos absolutos.

Madrid, séptimo año consecutivo como Ciudad Arbórea del Mundo

La capital ha sido reconocida un año más como Ciudad Arbórea del Mundo, distinción internacional que premia a las ciudades que destacan por su gestión, conservación y expansión del arbolado urbano. Con siete años consecutivos acumulando este galardón, la ciudad se consolida como referente global en sostenibilidad urbana y como la única ciudad española en revalidarlo sin interrupción desde 2019.

El reconocimiento no premia únicamente la cantidad de árboles presentes en la ciudad, sino la existencia de una estrategia integral de gestión basada en criterios técnicos, planificación a largo plazo y participación ciudadana. En concreto, el programa exige cumplir cinco estándares: disponer de una estructura de gestión del arbolado, contar con un inventario actualizado, garantizar recursos económicos para su conservación, aplicar normativa específica para su protección y fomentar la sensibilización ambiental de los vecinos.