MADRID
El Ayuntamiento pone en marcha un plan de educación callejera contra las cacas de los perros en Arganzuela
Educadores ambientales recorrerán plazas y parques de todos los distritos madrileños para fomentar hábitos responsables en la tenencia de mascotas
Mantener las calles y los parques limpios contribuye a una ciudad más agradable, saludable y respetuosa para todos. En Madrid, esta responsabilidad compartida favorece la convivencia vecinal y el cuidado del entorno urbano y natural.
Por ello, el Ayuntamiento de la capital impulsa de forma continua acciones de sensibilización dirigidas a las personas propietarias y paseadoras de perros, promoviendo hábitos responsables como la recogida de excrementos y la dilución de orines, claves para disfrutar de una ciudad más limpia y acogedora.
Bajo el lema “Haz tu magia por Madrid”, un equipo de educadores ambientales recorrerá plazas y parques de todos los distritos para llegar al mayor número de vecinos posible. La iniciativa, de carácter progresivo y sostenido, visitará cada mes distintos barrios, informando directamente a la ciudadanía en los momentos de mayor afluencia y fomentando hábitos responsables en los espacios públicos.
Cuándo y dónde se realiza esta actividad en Arganzuela
Los talleres "Haz tu Magia por Madrid" y recoge las cacas de tu perro... en Arganzuela son gratuitos y se realizarán durante cinco días en plazas y parques del distrito. No es necesario inscribirse previamente para disfrutar y aprender de la actividad.
Plaza de Delicias (Estación de Tren)
22 de junio — 07:00–09:00 y 19:00–21:00 horas
Parque deTierno Galván
23 y 24 de junio — 07:00–09:00 y 19:00–21:00 horas
Parque de Peñuelas
25 y 26 de junio — 07:00–09:00 y 19:00–21:00 horas
Multas por cacas de perros en Madrid: sanciones por no recoger excrementos
El incumplimiento de las normas de limpieza en la vía pública, como no recoger los excrementos de los perros o no diluir los orines en determinadas zonas, puede conllevar sanciones económicas en Madrid. En concreto, de 751 a 3.000 euros, según la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos.
El Ayuntamiento recuerda que estas conductas están reguladas en las ordenanzas municipales de limpieza y convivencia, y que las multas pueden variar en función de la infracción, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de los espacios públicos y la convivencia ciudadana.
- Cuándo salen las notas de la PAU 2026 en Madrid: fecha, hora y cómo acceder
- Adrián, madrileño experto en supervivencia: 'Una lata de sardinas, esto va a marcar la diferencia entre que mi salida sea buena o mala
- Pablo Neruda sobre el mítico edificio vanguardista del barrio de Chamberí: 'Mi casa era llamada la casa de las flores
- La Comunidad de Madrid apuesta por Las Vegas e invierte más de 500 millones en la comarca del sureste regional
- El Metro de Madrid estrena el pago con tarjeta en los tornos: 'Esto tendría que haberse pensado antes
- Del fútbol al coleccionismo: Griezmann abrirá una tienda en Madrid en la que venderá cromos que pueden llegar a valer miles de euros
- Condenado a 11 años de cárcel el capitán del Ejército que estranguló a su mujer delante de sus hijos en Madrid
- Elecciones Real Madrid 2026, en directo: Florentino Pérez y Enrique Riquelme se disputan la presidencia