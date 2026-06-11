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MADRID

El Ayuntamiento pone en marcha un plan de educación callejera contra las cacas de los perros en Arganzuela

Educadores ambientales recorrerán plazas y parques de todos los distritos madrileños para fomentar hábitos responsables en la tenencia de mascotas

Imagen de una de las muestras tomadas por la Policía Local de Alcalá de Henares a heces caninas

Imagen de una de las muestras tomadas por la Policía Local de Alcalá de Henares a heces caninas / EPE

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Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Madrid

Mantener las calles y los parques limpios contribuye a una ciudad más agradable, saludable y respetuosa para todos. En Madrid, esta responsabilidad compartida favorece la convivencia vecinal y el cuidado del entorno urbano y natural.

Por ello, el Ayuntamiento de la capital impulsa de forma continua acciones de sensibilización dirigidas a las personas propietarias y paseadoras de perros, promoviendo hábitos responsables como la recogida de excrementos y la dilución de orines, claves para disfrutar de una ciudad más limpia y acogedora.

Bajo el lema “Haz tu magia por Madrid”, un equipo de educadores ambientales recorrerá plazas y parques de todos los distritos para llegar al mayor número de vecinos posible. La iniciativa, de carácter progresivo y sostenido, visitará cada mes distintos barrios, informando directamente a la ciudadanía en los momentos de mayor afluencia y fomentando hábitos responsables en los espacios públicos.

Cuándo y dónde se realiza esta actividad en Arganzuela

Los talleres "Haz tu Magia por Madrid" y recoge las cacas de tu perro... en Arganzuela son gratuitos y se realizarán durante cinco días en plazas y parques del distrito. No es necesario inscribirse previamente para disfrutar y aprender de la actividad.

Plaza de Delicias (Estación de Tren)

22 de junio — 07:00–09:00 y 19:00–21:00 horas

Parque deTierno Galván

23 y 24 de junio — 07:00–09:00 y 19:00–21:00 horas

Parque de Peñuelas

25 y 26 de junio — 07:00–09:00 y 19:00–21:00 horas

Multas por cacas de perros en Madrid: sanciones por no recoger excrementos

El incumplimiento de las normas de limpieza en la vía pública, como no recoger los excrementos de los perros o no diluir los orines en determinadas zonas, puede conllevar sanciones económicas en Madrid. En concreto, de 751 a 3.000 euros, según la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento recuerda que estas conductas están reguladas en las ordenanzas municipales de limpieza y convivencia, y que las multas pueden variar en función de la infracción, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de los espacios públicos y la convivencia ciudadana.

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