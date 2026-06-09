Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita del PapaVoluntarios papaCoche papaJulián AlvarezMuseo del PradoTres CantosAgua MadridAlaska y MarioNotas PAU Madrid
instagramlinkedin

OCIO EN LA CAPITAL

La Sub25 vuelve a Madrid Río con una noche de arte joven, diversidad y experimentación

El festival de 21 DISTRITOS celebra su sexta edición el 27 de junio en Arganzuela con música, danza, performance, arte visual y propuestas participativas

Madrid Río, el principal atractivo del distrito de Arganzuela

Madrid Río, el principal atractivo del distrito de Arganzuela / Juan Luis Martín

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

La Sub25, el festival de referencia del talento joven impulsado por 21 DISTRITOS, vuelve a Madrid Río para convertir el corazón de Arganzuela en un espacio de experimentación, diversidad y comunidad. La programación propone una noche para descubrir nuevos lenguajes escénicos, visuales y musicales, con especial atención a la participación del público.

En la Explanada Multiusos, el Escenario de Artes Vivas reunirá piezas de danza, teatro físico y performance, entre ellas El saco, del colectivo Maymae; De mi cuerpo a la rave, de Irene Díaz Lázaro; Ritmo salvaje, de Ntamo Performance; Doma, de Andrea El Ameri; y Las almejas que hablan, de Carmen Rojas y Karelis Zambran.

La Nave de Terneras acogerá una exposición colectiva con obras de pintura, fotografía, diseño gráfico e ilustración de Max Naranjo, Mohamed El Ouardy, Candela Espada Revuelto, Lourdes Muñiz Banciella y Natalia Amor, además de una muestra de fanzines y una conversación con Ruango sobre identidad y creación gráfica.

La música correrá a cargo de Patataonstereo, que abrirá y cerrará el festival con un DJ set. También podrá verse Confío, una instalación performática de Mirko Nisenson, y diversas propuestas participativas como La C.O.S.A, El viaje, The Machine to be Another, G-nesis o Laberint II.

El festival se completará con murales colaborativos de Circo Diverso y Madrid Street Art Project, instalaciones de Carmen Lorente De Nó y Beatriz López-Linares, una Zona Tunéate con maquillaje, uñas, trenzas, henna, body marbling y upcycling, y puntos activos sobre igualdad, diversidad, accesibilidad, inclusión y sostenibilidad.

Noticias relacionadas

La programación incluirá además Con nocturnidad y alevosía, un encuentro entre Eugenia Tenenbaum y Mario Obrero en el que poesía, pensamiento crítico y noche se cruzarán para reivindicar referentes invisibilizados.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. De alta costura, elegante y con un guiño a Patricia Pardo: así será el traje de Christian Gálvez el acto del Papa en el Bernabéu
  2. Cómo moverse por Madrid durante el 'lunes más complicado' por la visita del Papa: cortes de tráfico, Metro y Cercanías
  3. Del Congreso al encuentro en el Bernabéu: agenda completa del Papa en Madrid para este lunes 8 de junio
  4. El Metro de Madrid estrena el pago con tarjeta en los tornos: 'Esto tendría que haberse pensado antes
  5. Adrián, madrileño experto en supervivencia: 'Una lata de sardinas, esto va a marcar la diferencia entre que mi salida sea buena o mala
  6. Pocos asientos' y 'escasa funcionalidad' en el nuevo vestíbulo de Chamartín tras cuatro años en obras: 'Es una estación, no un museo
  7. Pablo Neruda sobre el mítico edificio vanguardista del barrio de Chamberí: 'Mi casa era llamada la casa de las flores
  8. Elecciones Real Madrid 2026, en directo: Florentino Pérez y Enrique Riquelme se disputan la presidencia

La Sub25 vuelve a Madrid Río con una noche de arte joven, diversidad y experimentación

La Sub25 vuelve a Madrid Río con una noche de arte joven, diversidad y experimentación

De Lope de Vega a Felipe II: El restaurante de Arganzuela que rescata las recetas favoritas del Madrid del Siglo de Oro

De Lope de Vega a Felipe II: El restaurante de Arganzuela que rescata las recetas favoritas del Madrid del Siglo de Oro

Hubo un tiempo en que el hogar español se imaginaba lleno: padres, hijos, quizá abuelos... ¡pero esto ha cambiado!

Hubo un tiempo en que el hogar español se imaginaba lleno: padres, hijos, quizá abuelos... ¡pero esto ha cambiado!

Los destinos más demandados este año por los madrileños: "Viajar a Albania cuesta menos que veranear en Cádiz"

¿Por qué no encuentras sitio en las terrazas de los bares? Madrid tiene una silla por cada 17 habitantes

¿Por qué no encuentras sitio en las terrazas de los bares? Madrid tiene una silla por cada 17 habitantes

BMX Camp en Arganzuela, el campamento veraniego para los amantes del ciclismo: fechas clave y precios para inscribirte

BMX Camp en Arganzuela, el campamento veraniego para los amantes del ciclismo: fechas clave y precios para inscribirte

Ni San Juan ni Alberche: la playa a 15 minutos del centro de Madrid ideal para combatir las altas temperaturas

Ni San Juan ni Alberche: la playa a 15 minutos del centro de Madrid ideal para combatir las altas temperaturas

Este es el impacto emocional de los trastornos del neurodesarrollo en la infancia

Este es el impacto emocional de los trastornos del neurodesarrollo en la infancia