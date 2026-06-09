OCIO EN LA CAPITAL
La Sub25 vuelve a Madrid Río con una noche de arte joven, diversidad y experimentación
El festival de 21 DISTRITOS celebra su sexta edición el 27 de junio en Arganzuela con música, danza, performance, arte visual y propuestas participativas
La Sub25, el festival de referencia del talento joven impulsado por 21 DISTRITOS, vuelve a Madrid Río para convertir el corazón de Arganzuela en un espacio de experimentación, diversidad y comunidad. La programación propone una noche para descubrir nuevos lenguajes escénicos, visuales y musicales, con especial atención a la participación del público.
En la Explanada Multiusos, el Escenario de Artes Vivas reunirá piezas de danza, teatro físico y performance, entre ellas El saco, del colectivo Maymae; De mi cuerpo a la rave, de Irene Díaz Lázaro; Ritmo salvaje, de Ntamo Performance; Doma, de Andrea El Ameri; y Las almejas que hablan, de Carmen Rojas y Karelis Zambran.
La Nave de Terneras acogerá una exposición colectiva con obras de pintura, fotografía, diseño gráfico e ilustración de Max Naranjo, Mohamed El Ouardy, Candela Espada Revuelto, Lourdes Muñiz Banciella y Natalia Amor, además de una muestra de fanzines y una conversación con Ruango sobre identidad y creación gráfica.
La música correrá a cargo de Patataonstereo, que abrirá y cerrará el festival con un DJ set. También podrá verse Confío, una instalación performática de Mirko Nisenson, y diversas propuestas participativas como La C.O.S.A, El viaje, The Machine to be Another, G-nesis o Laberint II.
El festival se completará con murales colaborativos de Circo Diverso y Madrid Street Art Project, instalaciones de Carmen Lorente De Nó y Beatriz López-Linares, una Zona Tunéate con maquillaje, uñas, trenzas, henna, body marbling y upcycling, y puntos activos sobre igualdad, diversidad, accesibilidad, inclusión y sostenibilidad.
La programación incluirá además Con nocturnidad y alevosía, un encuentro entre Eugenia Tenenbaum y Mario Obrero en el que poesía, pensamiento crítico y noche se cruzarán para reivindicar referentes invisibilizados.
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