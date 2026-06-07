VERANO
Los destinos más demandados este año por los madrileños: "Viajar a Albania cuesta menos que veranear en Cádiz"
Apenas varias semanas para que muchos vecinos madrileños den comienzo a las ansiadas vacaciones de verano
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La estación de verano comienza de forma oficial el 21 de junio. Apenas dos semanas para ello, y su principal característica ya se deja notar: en estos días hemos alcanzado -y superado- los 35 grados centígrados. Y por ello muchos ya piensan en sus ansiadas vacaciones. Desde La CRónica de Arganzuela hemos contactado con la agencia Kairós Viajes España, que nos ha confesado los destinos más solicitados por los vecinos del distrito madrileño.
La agencia nos cuenta que "este año sobre todo nos han pedido viajes en la segunda quincena de agosto. Ha crecido mucho en demanda Marruecos y ha caído Estados Unidos, por todo el tema de las guerras y tensión en el país".
Prioridades de los vecinos de Arganzuela
- ¿En qué se fijan los vecinos a la hora de elegir destino? Queremos calidad, pero a buen precio (y quién no): "En lo que más se han fijado este año es en el precio y en la seguridad por todos los conflictos bélicos que hay", nos explican.
- Sale ya más barato veranear fuera que dentro de España. "El precio de los hoteles se ha incrementado muchísimo en los últimos años. Sale más caro ya veranear una semana en Cádiz que en Albania", detallan.
Los destinos más solicitados a nivel internacional
- China (1.900 euros por persona, 12 días). Mucha diversidad y experiencias sorprendentes. El continente asiático es el preferido en los vecinos de Arganzuela según la agencia Kairós. China ofrece una gran diversidad cultural.
- Japón (1.900 euros por persona, 12 días). Tradición y modernidad. Ascender al Monte Fuji, los santuarios milenarios y la gastronomía japonesa son algunos de los puntos más valorados por los turistas que van desde España.
- Egipto (600 euros por persona, 8 días). En Arganzuela también ha arrasado Egipto, que está ganando mucha popularidad en los últimos tiempos entre los viajeros. Las pirámides de Guiza o los templos de Luxor son algunos de sus atractivos en lo cultural.
- Marruecos (500 euros por persona, 8 días). El más asequible a nivel internacional. Desde la agencia ubicada en paseo de los Pontones 19 nos explican que "Marruecos ha subido mucho por su cercanía y precio barato".
- Perú (2.500 euros por persona, 13 días). Maravillas del mundo y una de las mejores gastronomías. La ciudadela de Machu Picchu y su comida, ya internacional, lo convierte en un destino muy solicitado, junto a Colombia.
Y a nivel nacional...
- Lanzarote (700 euros por persona, 8 días). Paisajes volcánicos sin un calor extremo. En muchos puntos de la península durante el verano se rozan o alcanzan los 40 grados centígrados, y el clima subtropical de Lanzarote le hace diferenciarse del resto, y por ello es muy demandado entre los vecinos.
- Levante (510 euros por persona, 8 días). Buen clima y relación calidad - precio. Destaca por gozar de temperaturas cálidas sin llegar al calor extremo, además de sus playas urbanas de arena dorada. Es un destino tranquilo para las familias que lo buscan pero también tiene ocio para los más jóvenes que van a esta costa.
- Costa del Sol (730 euros por persona, 8 días). Repleta en verano. Es muy frecuentada en la temporada estival por sus playas y su clima soleado. Tiene mucho más como algunos bonitos pueblos como Ronda, que ofrecen otra alternativa de turismo.
- Almería (600 euros por persona, 8 días). El destino más asequible de este verano. Almería y en concreto Mojácar es conocido por su belleza natural y su vida nocturna para los grupos más jóvenes. Además de la gastronomía local, que es excelente.
- Galicia (400 euros por persona, 8 días). Cada año más de moda, y en todas las edades. Playas urbanas, arenales salvajes, olas para surfear, kayak, ciclismo de montaña, rutas costeras y entornos naturales acuáticos son algunos de los muchos atractivos de Galicia, que vuelve a triunfar.
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