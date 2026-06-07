Los destinos más demandados este año por los madrileños: "Viajar a Albania cuesta menos que veranear en Cádiz"

La estación de verano comienza de forma oficial el 21 de junio. Apenas dos semanas para ello, y su principal característica ya se deja notar: en estos días hemos alcanzado -y superado- los 35 grados centígrados. Y por ello muchos ya piensan en sus ansiadas vacaciones. Desde La CRónica de Arganzuela hemos contactado con la agencia Kairós Viajes España, que nos ha confesado los destinos más solicitados por los vecinos del distrito madrileño.

La agencia nos cuenta que "este año sobre todo nos han pedido viajes en la segunda quincena de agosto. Ha crecido mucho en demanda Marruecos y ha caído Estados Unidos, por todo el tema de las guerras y tensión en el país".

Prioridades de los vecinos de Arganzuela ¿En qué se fijan los vecinos a la hora de elegir destino? Queremos calidad, pero a buen precio (y quién no): "En lo que más se han fijado este año es en el precio y en la seguridad por todos los conflictos bélicos que hay", nos explican.

Queremos calidad, pero a buen precio (y quién no): "En lo que más se han fijado este año es en el y en la por todos los conflictos bélicos que hay", nos explican. Sale ya más barato veranear fuera que dentro de España. "El precio de los hoteles se ha incrementado muchísimo en los últimos años. Sale más caro ya veranear una semana en Cádiz que en Albania", detallan.

Los destinos más solicitados a nivel internacional

China (1.900 euros por persona, 12 días). Mucha diversidad y experiencias sorprendentes. El continente asiático es el preferido en los vecinos de Arganzuela según la agencia Kairós. China ofrece una gran diversidad cultural. Japón (1.900 euros por persona, 12 días). Tradición y modernidad. Ascender al Monte Fuji, los santuarios milenarios y la gastronomía japonesa son algunos de los puntos más valorados por los turistas que van desde España. Egipto (600 euros por persona, 8 días). En Arganzuela también ha arrasado Egipto, que está ganando mucha popularidad en los últimos tiempos entre los viajeros. Las pirámides de Guiza o los templos de Luxor son algunos de sus atractivos en lo cultural. Marruecos (500 euros por persona, 8 días). El más asequible a nivel internacional. Desde la agencia ubicada en paseo de los Pontones 19 nos explican que "Marruecos ha subido mucho por su cercanía y precio barato". Perú (2.500 euros por persona, 13 días). Maravillas del mundo y una de las mejores gastronomías. La ciudadela de Machu Picchu y su comida, ya internacional, lo convierte en un destino muy solicitado, junto a Colombia.

Y a nivel nacional...