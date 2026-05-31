¿Por qué no encuentras sitio en las terrazas de los bares? Madrid tiene una silla por cada 17 habitantes

Llega el buen tiempo y es una imagen que se repite en Madrid: terrazas a rebosar de gente, mesas ocupadas desde primera hora y barrios donde encontrar sitio al aire libre se convierte en misión casi imposible. Con la subida de las temperaturas, la vida se traslada a las calles y a las plazas, y la capital se convierte en un gran espacio compartido donde el ocio fuera de casa marca el día a día. Sin embargo, es una queja recurrente: la imposibilidad de encontrar sitio en algunas zonas de la ciudad, sobre todo en las más céntricas o donde hay más vida nocturna.

Pero, con los datos en la mesa, los madrileños son unos afortunados: hay una silla en las terrazas de los bares por cada 17 habitantes. En Barcelona, en cambio, con 150.000 sillas disponibles, hay una por cada 12 personas. La capital española cuenta con 6.537 terrazas, que suman 205.949 sillas, 64.209 mesas, 13.184 sombrillas y 181 nebulizadores, lo que permite visualizar la magnitud del fenómeno de la hostelería al aire libre.

Centro lidera el ranking de terrazas de bares en Madrid

El distrito con mayor peso es Centro, que tiene 805 terrazas y más de 20.000 sillas, seguido de Chamberí, Chamartín y Salamanca, que también concentran un volumen muy elevado de mobiliario al aire libre. Estos cuatro distritos, junto con Retiro y Arganzuela, acumulan una parte importante del total en Madrid.

En el extremo opuesto están distritos como Barajas, Vicálvaro o Moratalaz, con cifras mucho más reducidas en número de terrazas: 93, 93 y 148 respectivamente. También en sillas disponibles (2.761, 3.042 y 5.741).

30 metros cuadrados de media

Los datos proporcionados por el consistorio indican que las 6.537 terrazas ocupan un total de 195.573,72 m² de espacio. Esto supone una media de aproximadamente 30,2 m² por terraza. Hay algunas que apenas superan los 2 metros cuadrados, como la situada en el barrio de Quintana en Ciudad Lineal, u otra terraza en el distrito de Moncloa-Aravaca que tiene más de 180 metros cuadrados.

Nuevos horarios de las terrazas

Con la nueva ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, las terrazas pueden funcionar hasta la 1:00 de domingo a jueves y hasta la 1:30 los viernes, sábados y vísperas de festivo. El resto del año, el horario máximo general baja a las 24:00 horas. La nueva regulación también pone el foco en el ruido, uno de los asuntos que más fricción genera en muchos barrios. El mobiliario debe contar con protecciones acústicas o fundas fonoabsorbentes para reducir molestias.

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La anchura libre de paso para peatones no puede ser inferior a 2,50 metros, las terrazas no pueden situarse sobre encaminamientos ni pavimentos tacto-visuales y su ocupación no puede superar el 50% de la anchura del espacio en el que se instalen.