Ni San Juan ni Alberche: la playa a 15 minutos del centro de Madrid ideal para combatir las altas temperaturas

A falta de un mes para que de comienzo oficialmente el verano, Madrid ya vive sus primeras jornadas de calor intenso. Los termómetros ya alcanzan los 30 grados y muchos madrileños ya buscan alternativas para refrescarse sin salir de la ciudad. Más allá de las piscinas municipales o de escapadas al Pantano de San Juan o el Alberche, existe una opción cada vez más popular a escasos 15 minutos del centro: la playa urbana de Madrid Río.

Situada en el corazón de Arganzuela, junto al río Manzanares, esta singular zona acuática se ha convertido en uno de los grandes refugios urbanos frente al calor. Lo que hace apenas 15 años era una autopista saturada de tráfico, ahora es uno de los pulmones verdes más transitados de la capital. La playa forma parte del gran proyecto del parque Madrid Río, una intervención urbanística que cambió para siempre la relación de la ciudad con el río.

La "playa de Madrid Río" ocupa 11.930 metros cuadrados, con un frente de 270 metros lineales sobre el borde del río Manzanares. Un espacio constituido en total por tres recintos acuáticos de forma ovalada en los que se alternan tres efectos diferentes: lámina superficial, donde los usuarios pueden tenderse y remojarse; chorros de agua de altura y efectos cambiantes, capaces de producir diferentes efectos, y nubes de agua pulverizada.

La playa de Madrid Río dispone de tres recintos acuáticos de forma ovalada en los que se alternan tres efectos diferentes / Ayuntamiento de Madrid

La playa de Madrid Río, el lugar idóneo para las familias sin necesidad de coger el coche

Una propuesta especialmente pensada para familias y los más pequeños, que encuentran en este enclave un lugar donde jugar y refrescarse sin la necesidad de coger el coche. Asimismo, cuenta con espacios para los "más de secano", con una amplia zona de descanso con hamacas rodeada de alrededor de 300 árboles y vegetación, capaz de bajar levemente las temperaturas.

De esta manera, la playa de Madrid Río crea un microclima más agradable en pleno centro urbano, ofreciendo una experiencia similar a la de una playa urbana, aunque sin arena ni baño tradicional.

Plano de Parque de Arganzuela / Ayuntamiento de Madrid

Las fuentes y juegos de agua permanecerán operativos hasta septiembre . Su horario es de 11:00 a 21:00 horas, aunque a partir del 8 de septiembre pasará a ser de 12:00 a 20:00 horas, siempre condicionado por la meteorología. El agua de estas fuentes está tratada y clorada para que no suponga ningún riesgo para la salud y su depósito se limpia y renueva cada pocos días.

Un alivio inmediato frente al calor que también fomenta un entorno para que los madrileños puedan disfrutar de un plan de verano en familia sin necesidad de coger el coche. Un lugar donde deporte, naturaleza y agua conviven en plena ciudad y que demuestra cómo Madrid también tiene su particular concepto de playa, aunque esté a cientos de kilómetros del mar.