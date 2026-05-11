Arganzuela homenajea a Olga Ramos, la reina del cuplé, con una exposición que revive su legado castizo

Ya se puede disfrutar de la exposición ‘El Madrid de Olga Ramos’ en el Centro Dotacional Integrado Ángel del Río de Arganzuela, en el barrio de Palos de la Frontera. Una muestra que hasta el mes de junio va a recorrer la trayectoria y el legado artístico de una de las figuras más queridas y representativas de la cultura madrileña. Una diferente, pero gran forma de disfrutar San Isidro y conocer a fondo los secreto de la cultura madrileña.

Así es la exposición de Arganzuela que rinde homenaje a 'El Madrid de Olga Ramos'

Actriz, violinista y cupletista, fue conocida como ‘la reina del cuplé’ y se convirtió en un símbolo de la capital más castiza. Con la exposición de 'El Madrid de Olga Ramos', los vecinos podrán disfrutar de un recorrido por toda su trayectoria. Una oportunidad para conocer su estilo elegante y carismático.

Hasta el 12 de junio, estará disponible esta exposición en uno de los centros de mayor actividad de Arganzuela. El Centro Dotacional Integrado Ángel del Río, en el barrio de Palos de la Frontera, uno de los más cercanos al centro el que acoja esta muestra, facilitando la llegada de todo el que la quiera conocer. La entrada es libre y gratuita en el horario de apertura del centro, es decir de 9:00 a 21:00 horas de lunes a sábado.

Parte de la exposición de Arganzuela que rinde homenaje a Olga Ramos / Ayuntamiento de Madrid

La exposición consiste en un recorrido íntimo y emocional por la trayectoria profesional y personal de la Olga Ramos. Entre las piezas que pueden ver los visitantes hay objetos personales como vestuario, fotografías, galardones y documentos para entender su dimensión artística y humana. Una de las grandes sorpresas para el público es la reproducción de Las Noches del Cuplé, el mítico café de la calle La Palma donde ofreció inolvidables veladas musicales y consolidó su vínculo con el público.

Junto con su hija, Mari Pepa de Chamberí, otro de los grandes iconos de Madrid y su cultura en la actualidad, abrió y dirigió este famoso local madrileño, Las Noches del Cuplé. Estaba dedicado a preservar este género musical.

Trinidad Olga Ramos Sanguino nació en Badajoz el 20 de julio de 1918, sin imaginarse que iba a convertirse en una de las grandes figuras de Madrid. Falleció en Boadilla del Monte, el 25 de agosto de 2005, recordada como una gran actriz, violinista y cupletista española.

Cursó estudios de violín en el Conservatorio de Badajoz y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, que este año incorporó el flamenco a las enseñanzas artísticas del Grado Superior de Música, hasta ganar el primer premio de música de cámara en 1943.

Desde ese momento, Olga Ramos no paró de trabajar, apareciendo en películas típicas de la época y con grandes éxitos musicales que todavía se puenden escuchar en las verbenas más entretenidas de la capital.

Su faceta más conocida fue la de las actuaciones con las que llenaba las salas más emblemáticas de la capital. Incluso, viajó a América para llevar la tradición del cuplé castizo más allá de sus fronteras.

La artista mantuvo vivo este género musical tan característico de la ciudad. Además de que consiguió acercarlo a nuevas generaciones, aportándole picardía, humor y sofisticación.