PROGRAMACIÓN
San Isidro 2026 en Arganzuela: toda la programación gratuita con talleres, conciertos y espectáculos para todos
Madrid ya se prepara para comenzar a celebrar sus fiesta más reconocida
Madrid ya está lista para volver a celebrar un año más San Isidro. En este 2026 comenzará el 7 de mayo y se alargará hasta el 17. Grandes artistas como Fangoria, Las Kétchup o Nena Daconte harán vibrar a todos los madrileños. Además, habrá actividades gastronómicas y artesanales en la Pradera que convertirán este espacio en un lugar repleto de ocio, aprendizaje y diversión.
Pero, más allá de las actividades centrales, los diferentes distritos celebrarán San Isidro a su manera. En el distrito de Arganzuela se ha elaborado una programación amplia durante el mes de mayo, con varias actividades enfocadas en San Isidro, la fiesta más célebre de la capital.
Programación cultural de mayo en Arganzuela, con el foco en San IsidroProgramación cultural de mayo en Arganzuela, con el foco en San Isidro
Más allá de la amplia programación que se encuentra en la parte superior, algunas de las actividades principales por San Isidro serán:
- Taller de parpusas. Jueves 14 de mayo. Los niños podrán crear y decorar su propia parpusa mientras conocen las tradiciones madrileñas a través de actividades creativas y participativas. Un plan perfecto para aprender, jugar y vivir las costumbres de la ciudad.
- Espectáculo infantil: Chulapitis. Viernes 15 de mayo (11 horas, en paseo de la Chopera, 6). El San Isidro más musical para el público más peque. Un espectáculo familiar de cuentos y canciones en directo que acerca la tradición popular a los peques sin solemnidad y con mucha participación.
- Espectáculo infantil. Vamos a la verbena. Sábado 16 de mayo (11 horas, en el Centro Cultural Casa del Reloj). Conoce a estos dos divertidos personajes en un viaje muy loco e interactivo para todos los públicos
- Títeres al aire libre: La Fiesta del queso y el hada limonada. 16 de mayo a las 12 horas en el Centro Dotacional Integrado Arganzuela Ángel del Río. Ratones y niños se alían para vencer al Hombre Saco y descubren que la única manera de hacerlo es conseguir que llueva.
- Espectáculo: cita con la copla. 16 de mayo a las 19 horas, en el Centro Dotacional Integrado Arganzuela Ángel del Río. Rinde homenaje al Madrid más castizo, así como a la diversidad musical que conforma la identidad cultural de España. La copla y las danzas tradicionales han acompañado durante décadas las verbenas y fiestas populares de todo el país: desde los chotis hasta pasodobles madrileños.
- Concierto: De paseo por Madrid. Domingo 17 de mayo a las 12 horas, en el Centro Cultural Casa del Reloj.
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