San Isidro 2026 en Arganzuela: toda la programación gratuita con talleres, conciertos y espectáculos para todos

Madrid ya está lista para volver a celebrar un año más San Isidro. En este 2026 comenzará el 7 de mayo y se alargará hasta el 17. Grandes artistas como Fangoria, Las Kétchup o Nena Daconte harán vibrar a todos los madrileños. Además, habrá actividades gastronómicas y artesanales en la Pradera que convertirán este espacio en un lugar repleto de ocio, aprendizaje y diversión.

Pero, más allá de las actividades centrales, los diferentes distritos celebrarán San Isidro a su manera. En el distrito de Arganzuela se ha elaborado una programación amplia durante el mes de mayo, con varias actividades enfocadas en San Isidro, la fiesta más célebre de la capital.

Programación cultural de mayo en Arganzuela, con el foco en San Isidro Programación cultural de mayo en Arganzuela, con el foco en San Isidro

Más allá de la amplia programación que se encuentra en la parte superior, algunas de las actividades principales por San Isidro serán: