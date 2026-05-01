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TENDRÁ LUGAR EN JULIO

BMX Camp en Arganzuela, el campamento veraniego para los amantes del ciclismo: fechas clave y precios para inscribirte

Con plazas limitadas, tendrá lugar durante cuatro semanas en el mes de julio

Campamento en el mes de julio

Campamento en el mes de julio / Ayuntamiento de Madrid

Juan Luis Martín

Si eres un amante del ciclismo o te quieres adentrar en el mundo, esto te interesa: la Federación Madrileña de Ciclismo ha presentado una nueva edición de BMX Camp, un campamento de verano dirigido a jóvenes amantes del ciclismo. Se celebrará durante el mes de julio en el circuito de BMX en el distrito madrileño de Arganzuela. Y el campus durará cuatro semanas.

El BMX Camp ha sido creado con un objetivo claro: fomentar la práctica de este deporte mezclado con convivencia y un completo aprendizaje. Los asistentes entrenarán en el circuito de BMX de Arganzuela bajo la supervisión de monitores especializados, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Pero no solo será entrenamiento; este campamento también tendrá ocio, con algunas actividades incluidas como una excursión a los chorros de Madrid Río, donde los participantes podrán refrescarse en una temporada en la que el calor de la ciudad apretará más que nunca.

Información clave para todos los interesados

  • Fechas: Julio 2026 (4 semanas disponibles)
  • Horario: 9:00 a 14:00 horas
  • Precio: 45 euros por semana
  • Ubicación: Circuito BMX Arganzuela – Madrid
  • Plazas limitadas, 50 personas por semana

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Llega el BMX Camp al distrito de Arganzuela

Llega el BMX Camp al distrito de Arganzuela / FMC

Los interesados se pueden inscribir desde ya desde los siguientes enlaces, teniendo en cuenta en qué semana quieren apuntarse: primera semana, segunda, tercera y cuarta.

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