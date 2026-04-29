El Corte Inglés de Méndez Álvaro se transforma: Madrid se queda el 72% zonas públicas y el resto, oficinas privadas

Es oficial. Después de dos años de que echara el cierre definitivo, se conoce el futuro próximo del Corte Inglés de Méndez Álvaro. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha dado la luz verde definitiva al convenio urbanístico 'Nuevo Sur-Méndez Álvaro' que permitirá transformar por completo este enclave de Arganzuela, una de las parcelas más estratégicas del sur de la capital, con un reparto que cambia por completo su uso: el ayuntamiento pasará a controlar el 72% del ámbito, mientras que el suelo restante quedará reservado para un desarrollo de oficinas.

Con una superficie total de 11.811 metros cuadrados -delimitado por las calles de Kentia, Ombú, Retama y Tamarindo- este quedará repartido en dos parcelas. La principal y más grande, de 8.500 metros cuadrados, será cedida al Ayuntamiento y concentrará la mayor parte de la actuación pública. La segunda, de 3.311 metros cuadrados, seguirá en manos privadas y será destinada a oficinas, con una edificabilidad que permitirá levantar un gran complejo empresarial que podría alcanzar hasta 27 plantas.

La gran novedad del proyecto: la base de operaciones de Bicimad

Pero el gran cambio no estará solo en la superficie. Bajo el antiguo aparcamiento subterráneo del centro comercial -que será demolido junto al resto del inmueble en un plazo de entre 18 y 24 meses- EMT Madrid instalará un nuevo centro de movilidad sostenible que conectará buena parte de sus servicios operativos. Allí se ubicará la base principal de mantenimiento y operaciones de Bicimad, en una superficie en torno a 28.000 m².

Planeamiento específico "Nuevo Sue Méndez Álvaro" / Ayuntamiento de Madrid

Tendrá capacidad para gestionar hasta 9.000 bicicletas eléctricas, una base de grúa con 1.200 plazas de almacenamiento temporal de vehículos retirados de la vía pública, un aparcamiento público rotacional de 320 plazas y un hub de movilidad eléctrica con servicios de carga rápida, vehículos compartidos y logística de última milla.

Un parque urbano para coser una parcela aislada

Sobre tierra, el Ayuntamiento de Madrid proyecta también una gran zona verde en el extremo suroeste del solar, concebida como parque de distrito y como pieza de conexión peatonal entre las calles Kentia y Retama. Para ello, el Consistorio prevé invertir alrededor de tres millones de euros en la urbanización y renaturalización del entorno.

Esta actuación se coordinará con el proyecto de obras de edificación de la parcela del privado, manteniendo criterios de diseño homogéneos y tratamiento unitario de la urbanización exterior, así como garantizando la continuidad de las sendas peatonales.

De esta manera, donde antes hubo grandes almacenes, aparcamiento y galerías comerciales, el mapa de Méndez Álvaro empezará a dibujar en los próximos años otro perfil: oficinas, bicicletas, grúas municipales y un nuevo pulmón verde para Arganzuela.