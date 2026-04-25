Día Mundial
Estas son las 11 cosas que debes conocer de tu mascota, según el veterinario
El Día Mundial del Veterinario destaca la importancia de estos profesionales, que van más allá de la alimentación y el paseo para garantizar el bienestar animal
El Día Mundial del Veterinario, que se celebra hoy 25 de abril, pone en valor el papel de estos profesionales en España, un país donde más del 40% de los hogares convive con al menos una mascota. En concreto, en el distrito de Arganzuela hay 12.275 perros y 8.000 gatos. Sin embargo, no siempre se conocen bien sus necesidades. Isabel, veterinaria del Centro Veterinario Legazpi, señala que “mucha gente piensa que cuidar bien a su mascota es solo darle de comer y sacarla a pasear”, cuando en realidad hay muchos aspectos que se pasan por alto.
Entre los errores más habituales, destaca la falta de estimulación o la higiene. Y también advierte sobre la automedicación: “puede ser peligroso”. La primavera es una época de riesgo para la salud de los perros con la aparición de la oruga procesionaria y la leishmaniasis . Se debe tener especial atención en zonas de pinares y áreas con alta presencia de mosquitos. Los efectos de la oruga procesionaria son inmediatos, mientras que de la leishmaniasis aparecen con los años y dejan problemas crónicos.
Asimismo, la veterinaria hace hincapié en la importancia de conocer y entender a tu mascota. Dentro de ello, juego un papel clave el etólogo, un veterinario especializado en el comportamiento animal, tanto en cautividad como en libertad. Actúa como un psicólogo animal, analizando conductas, miedos y agresividad para solucionar problemas de convivencia, mejorando el bienestar emocional de la mascota.
Isabel nos devela 11 cosas que cualquier dueño debe saber su mascota
En este contexto, el papel del veterinario resulta clave no solo para tratar enfermedades, sino para prevenirlas. La atención preventiva abarca una amplia gama de prácticas, que incluyen el manejo nutricional, la vacunación, el control de parásitos, los exámenes de salud periódicos y el fomento de la colaboración con los dueños de mascotas. Recomiendan visitar el veterinario una vez al año, y cuando es anciano (entre 7-10 años) cada seis meses.
De su mano, Isabel nos devela 11 cosas que necesitas conocer de tu mascota:
- Alimentación y paseo no son suficientes. Necesitan cuidados de higiene y salud veterinaria, interacción social, afecto e estimulación mental y olfativa.
- Los gatos no se cuidan solos. Aunque sean independientes, necesitan cuidados, compañía y supervisión. Un gato adulto sano puede quedarse solo hasta 48 horas máximo, ya que la soledad genera estrés y aburrimiento.
- El chocolate no es lo más peligroso. En proporción las uvas son peores: “pueden provocar muchos problemas renales”.
- La leche no es adecuada para gatos adultos. “Es desmentir un bulo bastante conocido”. Tras el destete, pierden la enzima necesaria (lactasa) para digerir la lactosa, lo que provoca diarrea, vómitos y molestias estomacales.
- La cebolla y otros alimentos comunes pueden ser tóxicos. Es altamente tóxica para los perros en todas sus formas, llegando a provocar anemia hemolítica. Al igual que los ajos, los puerros o el aguacate.
- No se deben usar punteros láser para jugar con gatos, es mejor la caña de pescar. “Les produce mucha frustración y estrés no poder agarrar el punto que están persiguiendo”.
- Ni el paracetamol ni el ibuprofeno son seguros. Administrar estos fármacos humanos sin supervisión veterinaria puede provocar toxicidad grave.
- Lava los dientes a tu mascota un par de veces por semana. Ayuda a prevenir el sarro, la halitosis (mal aliento) o gingivitis.
- Hay que cepillar su pelo regularmente a ¡todos! Independientemente si es largo, que requiere más atención, o corto. Unas 2-3 veces mínimo a la semana.
- No solo hay que cansarles físicamente, hay que estimularlos mentalmente. Necesitan estimulación como por ejemplo juegos de olfato o juguetes interactivos.
- No hay que forzarles, sino adaptarse a su carácter. Cuando tu mascota no sea social con otros gatos o perros, no les fuerces a estar con ellos, al igual que con las personas, forma parte de su carácter y personalidad.
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