Estas son las 11 cosas que debes conocer de tu mascota, según el veterinario

El Día Mundial del Veterinario, que se celebra hoy 25 de abril, pone en valor el papel de estos profesionales en España, un país donde más del 40% de los hogares convive con al menos una mascota. En concreto, en el distrito de Arganzuela hay 12.275 perros y 8.000 gatos. Sin embargo, no siempre se conocen bien sus necesidades. Isabel, veterinaria del Centro Veterinario Legazpi, señala que “mucha gente piensa que cuidar bien a su mascota es solo darle de comer y sacarla a pasear”, cuando en realidad hay muchos aspectos que se pasan por alto.

Entre los errores más habituales, destaca la falta de estimulación o la higiene. Y también advierte sobre la automedicación: “puede ser peligroso”. La primavera es una época de riesgo para la salud de los perros con la aparición de la oruga procesionaria y la leishmaniasis . Se debe tener especial atención en zonas de pinares y áreas con alta presencia de mosquitos. Los efectos de la oruga procesionaria son inmediatos, mientras que de la leishmaniasis aparecen con los años y dejan problemas crónicos.

Asimismo, la veterinaria hace hincapié en la importancia de conocer y entender a tu mascota. Dentro de ello, juego un papel clave el etólogo, un veterinario especializado en el comportamiento animal, tanto en cautividad como en libertad. Actúa como un psicólogo animal, analizando conductas, miedos y agresividad para solucionar problemas de convivencia, mejorando el bienestar emocional de la mascota.

Isabel nos devela 11 cosas que cualquier dueño debe saber su mascota

En este contexto, el papel del veterinario resulta clave no solo para tratar enfermedades, sino para prevenirlas. La atención preventiva abarca una amplia gama de prácticas, que incluyen el manejo nutricional, la vacunación, el control de parásitos, los exámenes de salud periódicos y el fomento de la colaboración con los dueños de mascotas. Recomiendan visitar el veterinario una vez al año, y cuando es anciano (entre 7-10 años) cada seis meses.

De su mano, Isabel nos devela 11 cosas que necesitas conocer de tu mascota: