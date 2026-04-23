Arganzuela también celebra el Día del Libro: ubicación y horario de la quedada multitudinaria para leer

El Día de Sant Jordi, también conocido como el Día del Libro, ha llegado. Esta fecha, tan señalada en el calendario cultural, volverá a convertirse en un punto de encuentro para todos los amantes de la literatura. Y en el distrito madrileño de Arganzuela esta jornada se va a celebrar de una manera muy especial.

La iniciativa, impulsada por Matadero Madrid y la Casa del Lector, propone recuperar el placer de los libros en un ambiente compartido y alejado de las pantallas que tanto tiempo nos quitan, mediante una quedada multitudinaria. "La entrada es sencilla: trae un libro y deja el móvil guardado durante el evento. Tenemos un plan mucho mejor: leer, escuchar y compartir", se puede leer en la página web de Matadero Madrid.

Un evento que se alargará hasta la noche

El evento, bautizado como 'Meet & Read', o Fiesta de lectura compartida en castellano, tendrá lugar esta tarde en Matadero Madrid, uno de los puntos de más renombre en el distrito. Su epicentro será la Casa del Lector. La cita arrancará a las 19:00 horas y se prolongará hasta las 22:00 horas en el auditorio del recinto.

Además, dependiendo de las posibles precipitaciones, parte de la programación podría extenderse en espacios al aire libre como la Plaza Matadero, donde la experiencia se alargaría hasta las 23:00 horas. Esto último depende de si, finalmente, llueve o no.

Cartel del evento 'Meet & Read' en Arganzuela / Matadero Madrid

La propuesta invita a los asistentes a llevar su propio libro y sumarse a una especia de pícnic literario en el que leer, conversar y descubrir nuevas historias y personas a través de una pasión común: la lectura. Da igual si acudes con un ensayo, un cómic, una novela histórica o un poemario: en este encuentro todos los libros tienen su sitio.

Conversación con autores y música de acompañamiento

La atmósfera del encuentro la podrán el compositor y DJ Luis Miguel Cobo, ganador de dos premios MAX. Cobo será el encargado de crear una cuidada selección musical, pensada para crear una atmósfera relajada que acompañe la experiencia literaria sin interferir en ella.

Por otra parte, el evento también contará con el divulgador cultural Fernando Bonete, encargado de conducir la cita. Durante la velada, alternará momentos de conversación con los asistentes sobre autores, obras y hábitos lectores.

Para acceder es preciso tener la entrada descargada previa inscripción (ya no hay huecos disponibles) debido a la reducción de aforo que tiene el espacio. El acceso se realizará previa presentación de la entrada y por orden de llegada hasta completar el aforo.

Celebra Sant Jordi en Arganzuela

Esta iniciativa, impulsada en el distrito de Arganzuela, pone el foco en el valor social de los libros. Leer como una forma de encuentro, de conversación y también como descubrimiento personal.

Su objetivo, de aquí a futuro, es consolidarse como una de las citas más atractiva de Sant Jordi en todo Madrid, en línea con una tendencia al alza que confirma el auge de la lectura, especialmente en los jóvenes. Ya solo falta una cosa, que lleguen las siete de la tarde para que los lectores se reúnan y compartan este hábito tan saludable.