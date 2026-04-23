Una noche con los migrantes que hacen cola en Madrid para lograr la regularización: "Trabajamos, pero sin papeles no existimos"

23 horas. 18 grados en la capital. Es una noche tranquila, aunque hay previsión de lluvia. Pero eso no ha impedido que Disley haga cola, junto a su hija Gabriela, sentada en el suelo. Lo hace a escasos metros de la puerta de una oficina de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. Es uno de los centenares de migrantes que pasan la noche en vela para conseguir la documentación necesaria para regularizar su situación en nuestro país.

Muchos de ellos tienen que regresar varios días consecutivos para lograr ser atendidos. Y es el caso de esta mujer, enferma. Ya vino ayer por mañana a hacer fila, pero esta pasada noche lo ha vuelto a intentar. Estará más de 24 horas a la intemperie para obtener la documentación. “Me va a permitir tener un buen trabajo y una vivienda digna, porque podemos tener el dinero, pero sin papeles parece que no existimos”.

Las personas que aguardan su turno lo hacen provistas de todo tipo de objetos para pasar la noche: cartones, mantas… y café que alivie la espera. Hay quienes traen juegos, como el parchís, para hacer más llevaderas las horas. Todos comparten la misma situación, y también la solidaridad: se preguntan si han cenado, ofrecen un bocadillo, comparten una lata de conservas.

Por delante queda aún una larga noche hasta que la entidad abra sus puertas. Los tickets se reparten a las nueve de la mañana y solo atienden a quienes logran hacerse con una de esas ansiadas papeletas. Lo advierte un cartel en la entrada: “no se garantiza la atención al registro una vez superado el número de tickets establecidos para cada día”, que suele rondar, nos dicen, los cincuenta.

Vídeo: Sara Fernández / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Aún haciendo cola, es la “vía más rápida”

Sheila llegó a España hace más de dos años desde Colombia. Aunque iba a regularizar su situación por arraigo (la más habitual junto la reagrupación familiar), ha acudido a este centro porque “esta vía es más rápida”, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Eso sí, lo ha hecho a las dos de la tarde.

A su lado está Jennifer, también colombiana, que está en nuestro país desde 2024. Acaba de relevar a otro compañero, que se ha ido a trabajar. Están en la mitad de la cola y tienen esperanza de ser atendidas este jueves en este centro situado en el distrito madrileño de Arganzuela. “Estoy deseando tener papeles porque es horrible trabajar en negro: te tratan de lo peor”, nos cuenta.

Casi al final de la cola, con más de un centenar de personas por delante, está Wolfer. Es uno de los últimos en llegar. Es de Colombia y lleva aquí desde las siete y media de la tarde, 14 horas antes de que abra esta oficina. “Vine por la mañana, pero no me pudieron atender, así que he vuelto por la tarde”.

Colas en el Consorcio de Transportes de Madrid para solicitar documentos que ayuden en la regularización extraordinaria para personas migrantes en España. / José Luis Roca

Es una historia que se repite. La llegada de personas a esta fila es constante. Lo hacen de forma escalonada, pero van engrosando la cola de quienes esperan ser atendidos. En esta oficina deben recoger el certificado de vulnerabilidad, un documento imprescindible para iniciar su proceso de regularización.

Se autoorganizan con listas

Desde que arrancó la regularización extraordinaria del Gobierno, esta es una estampa que se repite, desde el atardecer, en esta calle de Madrid. En cuanto llegan a la cola, hay una persona encargada de apuntar a los “nuevos”. Se autoorganizan con listas improvisadas para evitar que conflictos. Es la “única forma” de garantizar que la espera sea calmada, pese a los evidentes nervios por recibir atención administrativa.

La Comunidad de Madrid es la segunda región que más peticiones recibirá -135.000- y solo tendrá por encima a Cataluña. Un informe de la Fundación Ciudadanía Global calcula que de ese montante, alrededor 90.000 acabarán siendo aprobadas. El plazo de solicitud, tanto telemático como presencial -en oficinas de la Seguridad Social, de extranjería y Correos- estará abierto hasta el 30 de junio.