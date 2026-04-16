Se cumplen 15 años de Madrid Río: ¿recuerdas cómo estaba y lo que ha cambiado en este tiempo?

Madrid Río es conocido por todo madrileño. Son miles de ellos los que van cada día al distrito de Arganzuela a tomar algo, pasear con los amigos o familiares, o incluso hacer deporte. En este parque se puede hacer -y hay- de todo.

Nada tiene que ver con lo que existía antes, pero desde que se inaugurase el 15 de abril de 2011 -justo hace 15 años- el estilo de vida de esta zona de la ciudad ha cambiado. Pero no solo ello; también lo ha hecho el distrito en general y ha afectado en las propiedades, ya que ahora los pisos de los alrededores valen el doble que hace 15 años. Casi nada.

Y, a pesar de que fue una obra larga (de 2003 a 2007 el soterramiento de la M-30 y de 2007 a 2011 la construcción de Madrid Río) y con muchas protestas por los ruidos, hoy todos los vecinos disfrutan de unas de las zonas más bonitas, completas y cotizadas de la capital.

Madrid Río es ya una atracción turística

Es sobre todo en esta época cuando los jardines de Madrid Río se comienzan a llenar. Pocas zonas de la ciudad ofrecen la posibilidad de tumbarte o tomarte algo rodeado de verde y con el sonido del río Manzanares de fondo. "Es un lujo que a veces no valoramos porque lleva mucho tiempo, pero todo esto antes era carretera, humo y muchísimo tráfico", es la declaración que resume el sentimiento de los vecinos que llevan toda la vida viviendo aquí.

Así era la avenida de Portugal antes de las obras... / Ayuntamiento de Madrid

Y no es un turismo que moleste a los vecinos, porque vienen a disfrutar, de relax... y sobre todo mueve mucho la economía del distrito.

Y una fuente económica para el distrito de Arganzuela

Hace 16 años, cuando todavía Madrid Río era un proyecto en obras, los vecinos de estos barrios nos confiesan que "apenas nos conocían y sobre todo nadie venía de otras zonas a aquí", pero con el fin de las obras y la realidad de este gran parque, poco a poco se comenzó a llenar de curiosos que querían apreciar el paisaje y, de paso, echar la tarde o mañana. Ahora está más de moda que nunca, con miles de madrileños cada día, incluso entre semana. Las terrazas del parque y los locales de los alrededores así lo certifican, "vendemos más porque por pura lógica al tener más gente en el barrio, compran más". Y ello produce un tremendo impacto -y positivo- para los que emprenden en nuestra zona. Además, con la llegada del buen tiempo y la subida de las temperaturas, Madrid Río entra en su mejor época, donde todos quieren coger sitio en el parque para disfrutar de una tarde soleada con unos refrescos y familiares o amigos.

Nicolás Ferrando, director de Artelibro Editorial y autor del libro Arganzuela: Atocha, Delicias, Legazpi nos explica que "al soterrar la M-30, Arganzuela también se convirtió en un distrito cultural. Matadero está ahora igual de cotizado que cualquier zona del centro, hay cientos de actividades y eventos, y es una enorme atracción turística para el distrito junto a Madrid Río. Antes nadie quería venir aquí porque era una zona repleta de coches, pero ahora esto ha cambiado por completo". Además de todo ello, afirma que para él este parque no es solo belleza y atracción, sino "una gran aportación medioambiental a la ciudad de Madrid".

Este gigantesco parque produce 12,3 millones de litros de oxígeno cada día

El cambio, por muchos ya olvidado, fue drástico para todas esta zona. Por aquel entonces pasaban 220.000 coches a diario, y hoy son 950.000, cuatro veces más. Teniendo en cuenta los datos actuales, se han evitado a día de hoy 5.400.000.000 millones de desplazamientos gracias al soterramiento. En 2025 pasaron por la M-30 381,7 millones de vehículos y 496,2 millones de usuarios. Todo ello produciría a día de hoy 1,3 millones de CO₂ cada día. Sí, cada día. Además, tal cantidad de coches tendría a los vecinos conviviendo con 140 decibelios de ruido, similar al despegue de un avión, un petardo muy potente, un disparo de arma de fuego o incluso un concierto.

Madrid Río, el principal atractivo del distrito de Arganzuela / Juan Luis Martín

Todo lo anterior es lo que tendría el vecino de las zonas de Madrid Río si este proyecto no se hubiera iniciado allá por 2003 con el soterramiento -que finalizó en 2007-, y que terminó con la construcción del parque en 2011. Ahora bien, de lo que disfruta el vecino hoy es de: 1.019.681 m² de zonas verdes (de un total de 1.210.881 m² que tiene el parque), 10 kilómetros de corredor verde, 35.963 árboles, 470.844 arbustos. Y, con todo ello, este parque produce cada día 12,3 millones de litros de oxígeno, lo que supone el suficiente oxígeno para 30.568 personas.

También es el paraíso de los deportistas

Madrid Río está lleno de deportistas. Vecinos corriendo, otros en bicicleta, algunos en patinete... y otros jugando a baloncesto o haciendo ejercicios en las barras son algunas de las imágenes habituales del parque. Y este es uno de los principales atractivos de este pulmón verde, que además de su entorno natural tiene decenas y decenas de elementos deportivos de todo tipo para que tanto vecinos de la zona como de otros distritos vaya a Arganzuela a hacer deporte. Todo lo que tiene:

30 kilómetros de sendas ciclables

33 pistas deportivas de patinaje, skate, escalada, fútbol, pádel, tenis, baloncesto y ciclismo BMX

17 áreas de juegos infantiles con 65 elementos

3 circuitos biosaludables con 22 elementos

7 pistas de petanca

12 mesas de juegos

5.506 bancos

63 fuentes

637 horquillas aparcabicis

84 aparcabicis

8.528 luminarias

Los pisos de la zona valen ahora el doble

Los propietarios que adquirieron un piso en Arganzuela allá por 2011 (y antes, por supuesto) "han triunfado". Así lo dicen los propios datos. Ahora sus pisos valen el doble. En abril de 2011 el precio por metro cuadrado en venta era de 3.460 y ahora es de 6.270, lo que supone un crecimiento del 81,2 %. Este crecimiento ha sido a nivel general en todo Madrid, pero la creación de Madrid Río ha supuesto otro plus para el crecimiento del precio en el distrito de Arganzuela.

Antes y después del Puente de Segovia / CEDIDA

Una experta inmobiliaria de Arganzuela como es Merche Otto, de Inmobiliaria de Merche Gestión Integral SL nos explica que "este aumento es a nivel general en España y Madrid, pero en el caso de Arganzuela le ha hecho crecer mucho sobre todo la estación de Atocha y la creación de este parque, ya que es un atractivo para todos los vecinos"

Esta es otra de las claves para la experta: "No es un parque como otro cualquiera de la ciudad de Madrid, sino que tiene de todo, además se organizan muchas actividades... Le ha dado un gran valor añadido a la zona, y sobre todo quieren vivir aquí jóvenes y parejas de entre 30 y 40 años, porque es una zona muy viva", afirma.

Y por todo ello, 15 años más tarde, los vecinos siguen celebrando cada día Madrid Río.