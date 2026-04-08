EN ARGANZUELA
El ayuntamiento busca ideas para sustituir la pasarela del Vado: el primer premio es de 25.000 euros
La pasarela actual presenta deficiencias y desde el consistorio quieren renovarla para mayor seguridad de todos los vecinos
La pasarela del Vado es uno de los más de 30 puentes o pasarelas que unen la ciudad madrileña sobre el Manzanares, y en su caso une la intersección de las calles Maestro Arbós, Teresa López Valcárcel y Ricardo Damas, ubicadas en la margen izquierda del río Manzanares, con las calles del Vado y Antonio López, situadas en la margen derecha.
Además de salvar el río, la pasarela cruza la avenida del Manzanares y la M-30, salvando cuatro carriles en sentido A-4/A-3 y cinco carriles en sentido contrario: tres de vía principal que conducen al túnel y dos de vía de servicio que se transforman en la calle Maestro de Arbós, proporcionando acceso directo a la plaza de Legazpi y uniendo el barrio de Legazpi, en el distrito de Arganzuela, con el barrio de Almendrales, en Usera.
Buscan una nueva pasarela más accesible y segura
La pasarela presenta actualmente deficiencias funcionales significativas, especialmente en lo relativo a accesibilidad y seguridad, con zonas de visibilidad reducida y elementos que dificultan el tránsito peatonal seguro.
Por ello, el ayuntamiento considera necesaria su sustitución por una nueva pasarela peatonal y ciclista que solvente los problemas actuales, incorporando criterios de diseño, funcionalidad y seguridad acordes a los nuevos preceptos sobre los que se sustentan la construcción y transformación de los barrios para afrontar los múltiples retos que la ciudad actual debe abordar en el presente y el futuro.
Con el objetivo de disponer de las mejores propuestas, el ayuntamiento va a promover este concurso internacional de ideas en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Se trata de la primera vez que el Área de Obras y Equipamientos pone en marcha un concurso de ideas de la mano de este colegio profesional.
Un jurado con expertos de reconocido prestigio: premio de hasta 25.000 euros
El jurado, que contará con expertos de reconocido prestigio en ingeniería civil, urbanismo y diseño sostenible, evaluará las propuestas en base a criterios técnicos, estéticos y funcionales. En este sentido, se valorará especialmente la calidad estructural, la viabilidad técnica, económica y constructiva y los valores urbanísticos, paisajísticos y medioambientales de las propuestas presentadas.
El concurso contempla tres premios y un máximo de tres accésits. El primer premio estará dotado con 25.000 euros, el segundo con 15.000 euros y el tercero con 10.000 euros, mientras que los accésits serán de 5.000 euros, todos ellos IVA excluido. Además, el primer premio llevará aparejada la posibilidad de que el ayuntamiento pueda adjudicar al ganador la redacción del anteproyecto y del proyecto de construcción.
Las bases del concurso, así como la documentación técnica y los requisitos de participación, serán publicadas esta semana en la página web del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid y en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Madrid. Los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 31 de agosto y el fallo del jurado está previsto para otoño.
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