Comienza el plazo de inscripción en las escuelas infantiles para las familias de Arganzuela: fechas y claves del proceso

Con más de medio año escolar transcurrido, muchas familias empiezan a mirar al próximo curso académico. Y para muchas de ellas, será además el primero. Es por ello que las escuelas infantiles municipales madrileñas han abierto hoy 6 de abril el plazo de inscripción para el curso escolar 2026/2027. Una convocatoria clave para quienes buscan plaza en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años).

En total, la Red Municipal de Escuelas Infantiles de la capital cuenta con 8.692 plazas en el curso actual repartidas entre los 76 centros municipales. Una cifra que se verá incrementada de cara al próximo curso, con la apertura de una nueva escuela infantil en el distrito Salamanca. Además de la construcción próxima de otra escuela en el barrio de San Fermín (Usera) y otras dos previstas: en Adelfas (Retiro) y en El Cañaveral (Vicálvaro).

Estas son las escuelas infantiles de Arganzuela

En el distrito de Arganzuela, la oferta municipal se reparte entre cuatro centros: El Alba (calle Toledo, 181), El Bosque (calle Delicias, 32), El Barberillo de Lavapiés (calle Granito, 32) y La Melonera (calle Eros, 2). Un conjunto de escuelas que cada año concentra una alta demanda en uno de los distritos con mayor presencia de familias jóvenes.

Los datos reflejan esa presión sobre las plazas. En el distrito hay actualmente más de 3.000 menores en edades no obligatorias de escolarización, con una distribución que supera los mil niños en el tramo de 0 años y cifras similares en uno y dos años.

El proceso de solicitud, el cual se puede hacer de manera telemática a través de este enlace o de forma presencial en los propios centros, marca el inicio de un calendario que se prolongará durante los próximos meses. Tras la presentación de solicitudes, las listas provisionales se publicarán el 11 de mayo, dando paso a un periodo de dos días de reclamaciones hasta el 14. Las listas definitvas se conocerán el 9 de junio, y el 1 de junio en el caso de alumnado con necesidades educativas especiales. Finalmente, el proceso de matriculación comenzará a partir del 10 de junio.

La solicitud requiere presentar la documentación acreditativa de la situación familiar, laboral y económica, aspectos que influyen en la baremación final.

Nueva convocatoria de la beca infantil plus 2026-27 de Madrid para colegios privados

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado también una nueva convocatoria de la beca infantil plus, dirigida a familias con menores de 0 a 3 años escolarizados en centros de titularidad privada en la financiación de la matrícula, mensualidades, comedor y horario ampliado. Así, la Junta de Gobierno destinará un total de 6,9 millones de euros a estas ayudas para el próximo curso académico. Una ayuda que aumenta en 1,8 millones, es decir un 36%, en comparación con la convocatoria del curso presente.

Este presupuesto ha sido ampliado por el ayuntamiento, ya que en principio esta ayuda estaría dotada con seis millones de euros, según lo establecido en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029. Sin embargo, el aumento de la demanda registrada el curso pasado, y con el objetivo de prestar ayuda a más beneficiarios, este crédito ha ascendido en casi un millón de euros.

Como en convocatorias anteriores, la ayuda se abonará a las familias cada dos meses y no cuando termine el curso. Esta cuantía podrá variar entre 118, 220 o 385 euros al mes.