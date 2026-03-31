Nueva oleada de quema de contenedores en Madrid: Arganzuela, el distrito más afectado

La madrugada de este Martes Santo 31 de marzo ha vuelto a dejar imágenes poco habituales en varias calles de Madrid. Cuatro nuevos contenedores han sido quemados entre los distritos de Arganzuela y Centro, los cuales se han convertido en los principales focos de estos incidentes en los últimos días. Una 'oleada' que acumula más de una decena de contenedores quemados desde el pasado viernes 27 de marzo.

Frente a ello, la Policía mantiene abierta una investigación y ha intensificado la búsqueda de los posibles responsables, ante la repetición de estos pequeños incendios en un apenas cinco días y en zonas próximas entre sí.

En esta última madrugada se registraron cuatro incendios. Tres de ellos se localizaron en el distrito de Arganzuela. Dos de los fuegos se produjeron en torno a las 23:56 horas en la calle Argumosa, a la altura del número 25, y en la calle Santa María de la Cabeza. A estos se suma un tercer incendio en la zona de Atocha, en el número 154, ya a las 00:45 horas, también en las inmediaciones de Arganzuela.

El cuarto foco se produjo en el distrito Centro, en la calle Miguel Servet, a las 00:19 horas. En este caso, el incendio afectó a un contenedor y provocó daños en tres vehículos estacionados y en una farola. Según han informado fuentes policiales a Servimedia.

Esta oleada de quema de contenedores comenzó el pasado viernes 27 de marzo

Estos nuevos incidentes se enmarcan en una serie de fuegos registrados en los últimos días en distintos puntos de la capital. La noche del viernes 27 de marzo ya dejó múltiples intervenciones de los servicios de emergencia en distritos como Retiro y Arganzuela, en las calles Fernán González 37 y 72, Menorca con Narváez y la plaza de Mariano de Cavia.

Desde entonces, los avisos se han ido repitiendo de forma intermitente. Entre ellos, el sábado 28 de marzo, en torno a las 18:40, dos contenedores ardieron en la calle Canarias con General Lazy.

Unos episodios que tienen precedentes recientes en la ciudad. A principios de marzo, un hombre fue detenido como presunto autor de hasta cinco incendios de contenedores en Carabanchel y Latina. Mientras que la semana pasada un varón de 48 años fue detenido por provocar también incendios de contenedores en varias calles del distrito de Puente de Vallecas.

Policía Municipal y Nacional colaboran para "identificar a los responsables"

En este contexto, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha señalado este martes que “se está trabajando con Policía Municipal y Policía Nacional para tratar de identificar a los responsables”.

Asimismo, la vicealcaldesa ha manifestado el peligro de cometer estos actos vandálicos, "no es ninguna broma pesada, un simple acto de vandalización o una broma pesada, sino que ponen en riesgo la vida de los vecinos".

Por el momento, la investigación continúa abierta y no se ha confirmado si todos los incendios responden a una misma actuación, aunque la proximidad de los focos y la reiteración en pocos días han centrado la atención de la investigación.