Arganzuela celebra la Semana Santa con conciertos gratuitos de música sacra en sus iglesias: estas son las fechas

Madrileños y decenas de miles de turistas ya disfrutan de la Semana Santa de la ciudad. Y el distrito de Arganzuela ha programado dos conciertos en sus iglesias de la mano de composiciones de autores como Albinoni, Haydn o Vivaldi. Ambos conciertos serán de entrada libre hasta completar aforo.

'Oración y esperanza'

El Cuarteto Amarak está formado por Alfonso Moreira (violín), José Luis Campos (violín), Belén Zanetti (viola) y Leticia Hernández (violonchelo).

El programa Oración y Esperanza se iniciará con el profundo y meditativo Adagio de Albinoni, sumergiendo al público en un clima de recogimiento y contemplación. Tendrá lugar en este martes 31 de marzo a las 19:30 horas en la Parroquia San León Magno (c/ Concejal Benito Martín Lozano, 7).

'De la pasión a la gloria'

La Orquesta Metropolitana de Madrid y el Coro Talía, bajo la dirección de Silvia Sanz, presentará De la Pasión a la Gloria, un emocionante concierto que "nos transporta a través de la música sacra en un viaje desde el sufrimiento hasta la exaltación", explican desde el ayuntamiento.

"Este concierto invita a sumergirnos en dos joyas del repertorio clásico y barroco. Por una parte, la Sinfonía n.º 49 en Fa menor La Pasión de Joseph Haydn, una obra de gran fuerza expresiva que nos envuelve en una atmósfera de recogimiento y reflexión. Seguidamente, el Gloria de Antonio Vivaldi, una de las piezas más admiradas de la música sacra, que transmite una sensación de júbilo y espiritualidad", afirman. Tendrá lugar el miércoles 1 de abril a las 19:30 horas en la Parroquia Purísimo Corazón de María (c/ Embajadores, 81).