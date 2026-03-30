La única procesión del Lunes Santo en la Semana Santa de Madrid sale de Arganzuela: historia, recorridos y horarios

La Semana Santa de Madrid sigue avanzando, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de esta festividad en la Comunidad de Madrid. A pesar de que las cofradías de la capital no son tan antiguas como en otras ciudades hay una gran devoción y se vive con intensidad la celebración. En el caso de este Lunes Santo, solo hay una procesión en las calles y sale del distrito de Arganzuela.

La única procesión del Lunes Santo en la Semana Santa de Madrid es de Arganzuela

En el distrito madrileño de Arganzuela ya se ultiman los preparativos para la procesión de Nuestra Señora de las Delicias, conocida como procesión de Las Siete Palabras. Desde la parroquia con el mismo nombre, este Lunes Santo, a las 20:00 horas de la tarde, saldrá para recorrer diversas calles del barrio antes de regresar nuevamente al templo.

Este paso será portado por una cuadrilla mixta formada por 13 cargadores. A pesar de tratarse de la tercera procesión más joven de Madrid, desde sus inicios hasta cada vez cuenta con más afluencia de público. Es una de las más queridas por los cofrades madrileños.

En 2024, la hermandad de Arganzuela celebró su 25 aniversario. Sus inicios fueron en el año 1999. El Cristo del Camino, paso protagonista de la procesión Nuestra Señora de las Delicias, es una talla en madera policromada, llegó de forma anónima a la parroquia en la década de 1950. Setenta y cinco años después, la imagen ha sido conservada con devoción por feligreses y parroquianos.

El Cristo del Camino en su templo de Arganzuela antes de salir el Lunes Santo / Semana Santa de Madrid

Tres Caídas es la procesión más reciente de Madrid, naciendo en 2015, destaca por su compromiso con la juventud y su participación en actividades sociales y culturales, acercando la tradición a un público más amplio. La segunda más joven de la capital es la Borriquita, del Domingo de Ramos fundada en 2011, ha logrado abrirse un espacio en la Semana Santa madrileña con desfiles que atraen a vecinos y turistas. Su frescura y cercanía han convertido sus procesiones en un evento esperado por las nuevas generaciones.

En el caso de la procesión de Delicias, es la tercera con menos años de historia. Ha consolidado su presencia en el barrio de Arganzuela, combinando la devoción clásica con iniciativas modernas que buscan mantener la Semana Santa relevante para nuevas generaciones.

Entre la veintena de procesiones que salen por las calles de la capital, la de Hermandad Penitencial del Santo Cristo del Camino y María Madre de las Delicias, en Arganzuela, es la única que sale en el Lunes Santo. Eso hace que concentre a muchos seguidores de la Semana Santa de Madrid, que no pueden presenciar otro recorrido durante la jornada.

José Luis Martínez Almeida recibió la Medalla de Honor en el año 2022. El alcalde de la ciudad de Madrid recibió este reconocimiento de la Hermandad Penitencial del Santo Cristo del Camino y María Madre de las Delicias, entregada por su hermano mayor, Jorge Bermejo.

El recorrido de esta procesión empieza en la Parroquia Nuestra Señora de las Delicias a las 20:00 horas. Recorrerá el Paseo de las Delicias, calle Cáceres, calle Batalla del Salado, calle de Ciudad Real y Paseo de las Delicias hasta regresar a su templo.