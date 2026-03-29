¿Pan brioche o clásico? El chef madrileño Diego Morganti revela el secreto para hacer las mejores torrijas en Semana Santa

Pocas tradiciones hay tan típicas en España durante la Semana Santa que las torrijas. Aunque ahora se ha convertido en un postre que se consume todo el año, es durante este fechas cuando más se toma. En la pastelería Una Dolce Idea de Arganzuela, premiada con el título de 'Mejor Corona de la Almudena de Madrid', es uno de los productos más vendidos y su chef, Diego Morganti, nos comparte la receta para obtener el mejor resultado.

La receta de torrijas del chef premiado de Arganzuela

Las torrijas son el segundo dulce más vendido del año en las pastelerías. Por ese motivo, no sería raro llegar a la de tu barrio y que no encuentres porque las unidades han volado. Si quieres probar a hacerlas en casa en esos casos, Diego Morganti de Una Dolce Idea en Arganzuela te comparte la receta exacta para disfrutar de este postre al máximo.

Una de las grandes dudas antes de hacer torrijas desde casa es qué pan es el mejor. El chef de Arganzuela recomienda el pan de brioche, que es uno grande y con sabor, en el que se puede absorber la mezcla que preparemos más rápido, aunque es igual de bueno el pan que tomamos en casa a diario. Para él, el grosor perfecto para que sea fácil de cocinar cuando la vayamos a freír, pero a la vez no se quede seca, son los 3 centímetros.

Diego Morganti de Una Dolce Idea en Arganzuela con su mezcla para "empapar" las torrijas / R.R.

Con el pan seleccionado y cortado, los ingredientes que nos harán falta serán: canela, azúcar, naranja rallada, una pizca de sal, estrato de vainilla, nata, leche y huevo batido. En el caso de la torrija que prepara este chef premiado, añade el huevo a la mezcla en la que bañamos el pan, porque las prefiere así.

Añade primero los polvos, como el azúcar on la sal, moviendo muy buen la canela para que se disperse y no forme grumos en la leche. Echamos la leche, pero no de golpe, poco a poco, intercalado con remover, para que se vaya humedeciendo. Cuando terminamos esa tarea, llega el turno del resto de líquidos con la nata y el huevo, moviendo todos los ingredientes muy bien.

Como es una mezcla con huevo, no puede calentar la leche para infusionarla. Dejamos esta preparación en la nevera y al día siguiente está lista para la parte clave de las torrijas: empapar el pan.

Para asegurarnos que el pan absorbe bien la mezcla, un truco de Diego Morganti es hacer un pequeño agujero en la parte más dura de cada rebanada. Todas las torrijas que preparamos deben tener una corteza, que nos ayuda para manejarlas mejor en la freidora. Ahí es donde debemos perforar, porque en la parte con miga se puede deshacer todo.

El chef de Arganzuela (Madrid) recomienda freír las torrijas 3 minutos cada lado / R.R.

A él le parece más fácil y rápido sumergirlas en la mezcla que preparamos, empujándolas con cuidado y dándoles la vuelta cuando han pasado unos tres minutos. Cuando nos enfrentamos a la otra cara de la torrija, no hace falta volver a empujarla hacia abajo. Ahora llega un momento clave en la elaboración de las torrijas. La recomendación de este chef de Madrid es no tener el aceite excesivamente caliente, su consejo es unos 160 grados para una cocción interna. Propone freír tres minutos por cada lado, sacándolas cuando tiene aspecto de "infladas"

Una vez que están fritas, las dejamos en una bandeja para que se enfríe y poder manipularlas. Además, así sueltan el aceite y no ensucian la nueva mezcla en la que tenemos que rebozarlas. La proporción sería de un 10% canela y el resto azúcar.

El resto de la receta es solo disfrutarlas. Para el chef premiado Diego Morganti, lo mejor es tomarlas solas, pero si te apetece un acompañamiento, un helado de cítricos o vainilla puede ser una buena combinación.