Las torrijas más saludables de Madrid están en esta panadería del barrio de La Chopera: no llevan azúcar

Semana Santa está a la vuelta de la esquina y las torrijas son un dulce que no puede faltar en la mesa. Este dulce, que combina pan, leche y azúcar, tiene sus raíces en la Edad Media y ha formado parte de la cultura culinaria española desde entonces.

A lo largo de los años, las torrijas han evolucionado y se han adaptado a distintas regiones, dando lugar a variedades y métodos de preparación únicos. Una de estas variedades se encuentran en el barrio de La Chopera, en Arganzuela. Unas torrijas sin azúcar, que se han consolidado como una de las opciones más saludables de todo el mercado.

Origen de las torrijas y asociación a la Semana Santa

El origen de las torrijas se sitúa en la Edad Media, donde se creaban como una solución para aprovechar el pan duro. Este modelo de reutilizar alimentos respondía a una práctica común de aquella época, que buscaba minimizar el desperdicio. En textos de ese periodo ya se mencionaban recetas similares, lo que evidencia su presencia en la dieta de la época.

Dulces de temporada en La Boutique del Pan de Tere / Mercado de Santa María de la Cabeza

Con el paso del tiempo, las torrijas adquirieron un significado especial durante la Semana Santa. Durante este periodo, la tradición de evitar el consumo de carne favoreció su popularidad, ya que estas aportaban una fuente de energía y saciedad. Así es como se convirtieron en un alimento simbólico de la Cuaresma.

Consumidas en numerosas familias y celebraciones religiosas, las torrijas han ido evolucionando desde las versiones más clásicas hasta propuestas innovadoras que responden a nuevos hábitos y sensibilidades. Torrijas al horno, en Airfyer, de chocolate o veganas son algunas de las nuevas formas de consumo de la clásica torrija frita.

Las torrijas más saludables de Madrid se encuentran en La Chopera (Arganzuela)

Las torrijas han ido encontrando con el tiempo su lugar en los mercados locales, donde los sabores tradicionales se combinan con la frescura de los ingredientes propios. Este dulce se ha convertido en un atractivo destacado en el distrito de Arganzuela, con distintas opciones que buscan deleitar el paladar de sus clientes.

La Boutique del Pan de Tere: torrijas sin azúcar

Ubicada en la planta baja del Mercado de Santa María de la Cabeza, La Boutique del Pan de Tere es una panadería que se distingue por su enfoque artesanal y su especialidad en dulces sin azúcar. En ella puedes encontrar desde panes artesanales, bizcochos y bollería casera, tartas artesanales por encargo y dulces típicos de España.

Mercado de Santa María de la Cabeza / Ayuntamiento de Madrid

Además, también ofrecen dulces de temporada como las torrijas. En este acogedor rincón, los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de torrijas, desde las tradicionales torrijas de leche hasta versiones más saludables sin azúcar.

Asimismo, podrás deleitarte con otros deliciosos dulces típicos de Semana Santa, como los crujientes canutillos, las esponjosas rosquillas y los sabrosos pestiños.

Cafetería Criss & Cakes: torrijas acompañadas de café o infusión

Otra de las opciones para disfrutar de unas buenas torrijas en Arganzuela es la Cafetería Criss & Cakes. Ubicada también en el Mercado de Santa María de la Cabeza, es el lugar perfecto para disfrutar de este delicioso postre acompañado de un café o una infusión, ya sea para empezar el día con energía o para una merienda a media tarde.

Además, en esta cafetería podrás disfrutar de cupcakes, bizcochos y diferentes tipos de tartas y galletas. También, como sucede en La Boutique del Pan de Tere, tienes la opción de productos sin azúcar, más saludables.