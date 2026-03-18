Nueva alerta para los alérgicos: este es el árbol que ya empieza a amargar a miles de madrileños

Las condiciones meteorológicas registradas en los primeros meses del año están marcando el inicio de la temporada de alergias al polen. Durante este periodo, la evolución de la polinización ha estado influida por las abundantes lluvias del invierno y el comportamiento de las temperaturas, factores que están condicionando la liberación de polen de diferentes especies. Y es que, según la previsión de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), esta primavera será especialmente intensa para los alérgicos al polen.

Se espera que los niveles de gramíneas presenten diferencias significativas según la región. En el centro peninsular, se prevén niveles moderados a intensos en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid, con picos especialmente elevados en Toledo y Madrid, donde podrían alcanzarse concentraciones de hasta 6.000 granos por metro cúbico de aire.

Aunque las gramíneas son las responsables de la mayor parte de las alergias respiratorias en España, no son el único tipo de polen que influye en la intensidad de los síntomas. La presencia y relevancia de otros pólenes varía según la vegetación predominante en cada región. Así, las cupresáceas, como el ciprés, tienen una gran incidencia en zonas como Granada o el eje Lérida-Córdoba y Tarragona-Sevilla, y el plátano de sombra provoca picos importantes en ciudades como Madrid. De hecho, en el distrito de Arganzuela, que cuenta con un medidor de polen propio, está en alerta por plátano de paseo, una especie muy frecuente en jardines y bordes de carretera.

Los síntomas alérgicos, como viene ocurriendo en los últimos años, se adelanta a la primavera / Ángel García Martos

La floración se extiende marzo a mayo

El plátano de paseo presenta ya altos niveles de polinización, lo que está "amargando" a los madrileños. Se trata de un árbol ornamental que está muy extendido en la capital, sobre todo, a lo largo de carreteras y calles. El árbol puede crecer hasta 40 metros de altura y su corteza gris es escamosa, lo que le da un aspecto característico. Las flores son muy características porque están dispuestas en capullos globosos, unisexuales, agrupados en inflorescencias colgantes. La floración se extiende desde marzo a mayo, en función del clima y del tiempo atmosférico real.

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Según los datos de la Comunidad de Madrid, se esperan niveles altos de polen de plátano de paseo el miércoles 18 y el jueves 19 de marzo en Arganzuela.