Fulanita de Tal: la liga femenina de fútbol que empezó "buscando mujeres con carteles" y ahora es la más grande de España

Lo que empezó como unos partidillos es ahora la liga amateur femenina de fútbol 7 más grande de España. Se trata de la liga Fulanita de Tal, que comenzó en un bar de Chueca que recibe el mismo nombre y ahora juegan por toda la capital. No se cierran a ningún perfil de mujer, allí todas son bien recibidas. Tan solo hay que tener 18 años y muchas ganas de marcar goles.

Es algo más que una liga de fútbol

Debemos remontarnos al 2009. Aunque pueda sonar cercano, por aquel entonces no era lo más habitual ver a una mujer practicando fútbol. Muchas, de hecho, ni lo hacían por el miedo al qué dirán. Por ello, este grupo de mujeres se puso en marcha para organizar partidillos entre ellas. ¿Cómo empezaron? Colgando carteles en el bar que decían "buscamos a mujeres para jugar".

Ahora es una liga de nivel con 77 equipos y más de 1.500 mujeres... pero el fútbol no lo es todo: han formado una comunidad, un grupo gigante de amigas que se lo pasan en grande marcando goles y que después, todos los domingos, toman juntas cervezas en el bar (lo que se conoce como el tercer tiempo del rugby). "Somos una comunidad e invitamos a cualquier mujer a que venga con nosotras", nos explica Lourdes López, la directora de la liga.

Y es que el crecimiento ha sido -y es- imparable: comenzaron con 22 conjuntos y ahora están cerca de ser el cuádruple.

Un espacio donde todas tienen una oportunidad

Uno de los aspectos más emotivos de esta competición es que aquí se cruzan mujeres de todo tipo. Tienen cuatro divisiones según el nivel, y hasta cuatro sedes donde juegan: Madrid Río, Parque Lineal del Manzanares, Alzola (Usera) y José Durán (Puente de Vallecas). Juegan 26 jornadas de septiembre a mayo, y apuntar a tu equipo cuesta 1.200 euros.

Pero lo realmente bonito de esta liga es que cualquiera es bien recibida. A ellas no les importa el nivel, tan solo pasarlo bien. De hecho, tienen una escuela de entrenamientos gratis que fundaron en 2021 y aquí tienen hueco todas. Actualmente entrenan aquí 130 mujeres y, según el nivel, les van seleccionando para una división u otra.

77 equipos y 1.500 mujeres en la competición / CEDIDA

Las edades más frecuentes, como nos explica la directora, son: "el 20 % de ellas tendrá entre 20 y 25 años, y el resto entre 35 y 45". Pero no se cierran a ninguna edad mínima ni máxima. Y es tal el éxito que tienen que es ya la tercera liga de fútbol amateur con más participación en España, solo por detrás de dos ligas de empresas en Madrid: 'Fútbolempresas', con 207 empresas participantes y cerca de 5.000 jugadores, y 'La liga de las empresas', con 150 empresas en la competición.

Exfutbolistas de élite en la competición: "Es un refugio"

Dentro de las 1.500 mujeres que hay jugando en Fulanita de Tal hay de todo, como hemos dicho: desde algunas que no han tocado un balón en su vida, hasta exfutbolistas que han encontrado en esta competición un refugio donde revivir sus momentos de élite y, además, pasándolo bien.

Este es el caso, por ejemplo, de Priscila Borja, exjugadora de Madrid CFF, Atlético de Madrid y Real Betis. Juega en LP Fulanita desde 2021 y se enteró de la existencia de esta competición "por mi mujer, que ya jugaba en ella". Y de lo que más disfruta es "compitiendo, de hecho hasta me enfado muchas veces. Al principio el nivel era más bajo, pero ya hay bastante", nos explica. La sevillana tuvo hasta que ir a terapia después de dejar el fútbol, y aquí ha encontrado ese refugio tan necesario cuando se deja el deporte de élite.

También es el ejemplo de Natalia Pablos -que militó en el Arsenal y Rayo Vallecano-, que se unió al Rebujitas en 2020 por otras exfutbolistas que le habían hablado de Fulanita de Tal. En su caso, de lo que más disfruta es "del ambiente que se forma, hay muy buen rollo". Y confiesa que "cada vez hay más nivel, es una buena competición".

Y tanto estas dos exfutbolistas como la directora de la liga lo tienen claro con su mensaje para aquella que todavía no se ha atrevido a darle patadas al balón: "Se buscan jugadoras. Aquí no importa el nivel. Vamos a pasarlo bien".