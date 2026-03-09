San Patricio se celebra en Arganzuela (Madrid) con una extensa programación: literatura, música y danza irlandesa

Madrid no descansa. Tras la celebración del Año Nuevo Chino, otra festividad llega a la capital para ser la protagonista: San Patricio. La Semana de Irlanda ya se ha convertido en una de esas fiestas internacionales que se han reinterpretado en Madrid, acercando a todos sus ciudadanos a conocer nuevas culturas.

Y si hablamos de celebración en la capital, debemos nombrar al distrito de Arganzuela. Habitual organizador en todo tipo de festividades, como fue el caso del Carnaval, irrumpe también con fuerza en la semana de San Patricio.

San Patricio trae una semana de celebración en todo Madrid

Del 10 al 17 de marzo, Madrid se encargará de celebrar la Semana de Irlanda con eventos y actividades para todos los gustos, que buscarán sumergirse en el espíritu vibrante de esta tradicional festividad irlandesa.

Las fiestas arrancan este martes, con la transformación de la mítica estación de Metro de Gran Vía, que pasará a ser, durante toda la programación, la 'Green Vía'. Además, el espacio estará ambientado para la ocasión y acogerá actuaciones diarias de música y baile celta.

Vista de la celebración del Día San Patricio. / Rodrigo Jimenez / EFE

Dichas actuaciones se realizarán en el propio vestíbulo de la estación, que se convertirá en un escenario para actuaciones diarias de música y danza a cargo de artistas vinculados a la University College Dublin (UCD).

Durante siete días, la capital teñirá de verde la ciudad con música en vivo, espectáculos de danza irlandesa, literatura, cine o gastronomía. El broche de oro, como todos los años, lo pondrá el espectacular desfile de San Patricio, que llenará la Gran Vía de Madrid con más de 1.200 participantes entre bandas de gaitas, animación y bailarines el próximo 14 de marzo.

Actividades de San Patricio en Arganzuela

Como no podía ser de otra manera, el distrito de Arganzuela será uno de los encargados en acoger la celebración de esta Semana Irlandesa con actividades de literatura, danza y música en la que participaran grandes personalidades como Eimar McBride.

Charla Literaria con Eimar McBride

La Casa del Lector, en el Matadero, acogerá el miércoles 11, a las 19:30 h, una lectura y conversación bilingüe con la escritora Eimar McBride, el editor Enrique Redel e Isabel Márquez Méndez, que será la intérprete.

Presentado por Desperate Literature y Tourism Ireland, la actividad tendrá una hora de duración y será gratuita mediante inscripción previa en la web de la casa del lector.

Eimar McBride nació en 1976 en Liverpool, pero se mudó a Irlanda cuando tenía tres años. En la actualidad es una de las voces más poderosas e innovadoras de la narrativa en lengua inglesa. Cuenta con numerosos premios por sus novelas y también ha prologado libros de la destacada escritora y poeta rusa Anna Ajmátova.

Encuentro de traductores de obras irlandesas con Editorial Ybernia

El próximo viernes, 13 de marzo, Clara Ministral, Andrés Catalán, Diana Luque y Marta Callava se reunirán en 'La Anónima Librería', para hablar sobre narrativa, poesía y teatro irlandeses, y cómo les han dado voz en nuestro idioma.

La actividad, gratuita y de una hora de duración, se erige en una oportunidad de aprender, de la mano de estos cuatro profesionales, acerca de las peculiaridades de la traducción al español de obras irlandesas clásicas y modernas, así como de su cultura.

St. Patrick's Céilí Club con Luna Celta

Por último, el espacio Arte Olimpia Embajadores celebra el próximo domingo 15 de marzo el evento de música y danza irlandesa St. Patrick's Céilí Club. Este será un evento abierto a todo el mundo (la entrada cuesta 16,86 €) y apto para familias que se celebrará de 17:00 a 19:00 horas.

No se necesita ninguna experiencia previa en danza, solo ganas de divertirse, moverse y disfrutar de la cultura irlandesa en comunidad. El evento ofrece: