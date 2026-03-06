Regresa el Mercado de Motores de Madrid, un plan gratuito con cien puestos de gastronomía, productos artesanales o talleres

Este fin de semana, Madrid tiene por delante uno de los planes más entretenidos para todas las edades y gustos. Llega el Mercado de Motores del Museo del Ferrocarril, que regresa en Arganzuela con más de un centenar de puestos, música en directo y zona gastronómica. Un ocio diferente, entretenido y, no menos importante, gratuito, para que no tengas limitaciones y solo te preocupes de escoger tus platos favoritos.

Así es el Mercado de Motores que regresa al Museo del Ferrocarril en Arganzuela

El Mercado de Motores en el Museo del Ferrocarril se celebra el 7 y 8 de marzo con un horario hoy sábado de 11 a 21:00 y domingo de 11 a 20:00 horas. Aunque la entrada es gratuita, en su página web recomiendan reservar pase, para evitar colas o asegurarte que puedes entrar, sin importar las personas que se acerquen.

En la antigua estación de Delicias, vas a poder encontrar toda clase de puestos. Además, con tus compras puedes apoyar al comercio local.

Algunos de los puestos que puedes encontrar son Galata Sisters, dedicados a pijamas, bolsos y accesorios fabricados 100% de algodón; Kalimbo, que fabrican perfumes artesanos de esencias sin alcohol; Gaia Gourmets, donde venden quesos de cabra gourmet o Rocío La Pequeña, que realizan ilustraciones personalizadas.

En el Mercado de Motores hay una gran variedad de productos artesanales que comprar / Mercado de Motores

Además de hacer tus compras, puedes disfrutar de experiencias que te sorprenderán. Por ejemplo, los dos días que estará abierto el Mercado de Motores en Arganzuela habrá conciertos de los jóvenes alumnos de la Academia del Arte (de 9 a 15 años) los dos días a las 12:30 horas. Además, habrá concierto del coro Las Swingsters a las 12 de maañana sábado. El concierto de KARAOKE NOCHES DE NEÓN a las 17.30 ambas jornadas, seguido de la sesión del DJ OCRELOAD cerrarán la fiesta.

Los talleres son otra parte muy interesante del Mercado de Motores de Arganzuela. Podrás crear tu propio jardín vertical natural y aprender paso a paso a diseñar un cuadro vivo para decorar tu hogar, hacer una visita guiada por el Museo del Ferrocarril, descubrir cómo hacer combinaciones explosivas de cocteles o una cata de quesos, entre otras muchas actividades igual de emocionantes.

Esta celebración está pensada para que pases todo el día en el mercado, así que también podrás comer en sus diferentes food trucks. Podrás elegir entre almorzar unos auténticos nachos mexicanos, sabrosas hamburguesas, croquetas artesanales, cucuruchos de pescado o repostería portuguesa, entre otras muchas opciones para hasta los paladares más exigentes.

Por si fuera poco, en las afueras de la nave principal, puedes encontrar un extenso mercado de segunda mano. Verdaderas joyas están esperando que las descubras.

Además, todo esto en un escenario inmejorable. La actividad ocupa la Nave Central del Museo del Ferrocarril (con todos los coches y locomotoras expuestos) y varias zonas al aire libre. El visitante puede entrar y salir por diferentes espacios mientras explora el mercado.