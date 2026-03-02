Platos de alta cocina al alcance de todos: Así se presenta Madrid Food Fest, el festival inédito que convertirá a Arganzuela en el epicentro gastronómico

La alta cocina dejará por unos días los restaurantes exclusivos y las largas listas de espera para servirse en formato callejero. Los próximos 21 y 22 de marzo, Arganzuela y el Museo del Ferrocarril se convertirán en el epicentro gastronómico de la capital con la llegada de Madrid Food Fest, un festival inédito que promete acercar platos de Estrella Michelin al gran público. Sin reservas, sin meses de espera y con propuestas pensadas para disfrutar de pie con el plato en mano., el evento quiere romper la barrera entre la cocina de autor y el comensal, ofreciendo versiones accesibles de algunos de los platos más reconocidos del panorama culinario actual.

Ubicado en el paseo de las Delicias, entre trenes del siglo XIX, la estación monumental que en 2025 se consolidó como uno de los principales atractivos culturales de la capital contará con la presencia de más de 15 chefs con Estrella Michelín y Soles Repsol que adaptarán sus platos más representativos a una versión street food pensada para comer de pie. Un evento organizado por Mercados Vintage SL, conocida por ser la promotora de Mercado de Motores.

Entre los chefs que se citarán en el evento, se encuentran nombres como Rafa Bergamo (Kuoco), Miguel Carretero (Santerra), Coco Montes (Pabú), Edwin Rodríguez (Quimbaya), Jhosef Arias (Hasaku) o la dupla al frente de Insurgente (Genaro Celia & Agus Mikielievch). Además, también habrá puestos de mercado como Tripea (Rober Martínez), Gustoo (Jorge Cal & Aldo Sebastianelli). Muchos de ellos, acostumbrados a sus pequeños y exclusivos restaurantes, abrirán las puertas a todas las personas que pasen por el museo.

A los platos Michelín, se sumarán charlas y catas fuera de carta

El público, además tendrá voz, ya que podrá votar por sus platos favoritos. Y, para los amantes del mundo de la gastronomía, no solo podrán poner a prueba su paladar. El festival contará con varias charlas informativas o catas fuera de carta.

Para el sábado habrá entradas para la mañana y la tarde mientras que el domingo la entrada es de 11.00 a 20.00 horas / Madrid Food Fest

El precio de la entrada es 12,50 euros y esta incluye la entrada al recinto, acceso a decenas de contenidos gratuitos (showcookings, charlas y demostraciones, podcasts en vivo, talleres, catas, presentaciones de libros...) Además de poder disfrutar de platos de alta cocina, también habrá un mercado gastronómico con más de 100 puestos de productos gourmet, vajillas, menaje.

Finalmente, el evento estará acompañado de música con conciertos en vivo, DJ's y otras actuaciones. De esta manera, Madrid Food Fest aspira a convertirse en una de las grandes citas gastronómicas de la primavera: un evento pensado para disfrutar en un mismo espacio y en un mismo fin de semana de la alta cocina, esta vez, abierta a un gran público.