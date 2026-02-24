Vuelve el festival 'LuzMadrid', con Arganzuela como epicentro en este 2026: estas serán las principales ubicaciones

Del 12 al 14 de marzo se celebrará en Madrid la tercera edición del festival LuzMadrid, que iluminará la ciudad con 15 instalaciones artísticas en hasta 12 ubicaciones. Y el distrito de Arganzuela será el epicentro de dicho festival, con una importante presencia en algunos de sus espacios más emblemáticos.

Arganzuela, epicentro de LuzMadrid 2026

Matadero Madrid, la Casa del Reloj y la Nave de Terneras se incorporan al programa del festival, junto a la glorieta de San Víctor, en la Colonia del Pico del Pañuelo, la explanada multiusos, la presa número 8, el Instituto de Enseñanza Superior Cervantes (IES Cervantes), los alrededores de la glorieta de Embajadores o el Complejo Cultural El Águila.

Comenzando el recorrido en la glorieta de San Víctor, paisaje urbano que acogió a los trabajadores del antiguo matadero, se encuentra la obra de Gonzalo Borondo, realizada especialmente para LuzMadrid. Redentora recrea un gran zoótropo que pone en movimiento imágenes de las víctimas animales y sus verdugos los matarifes. Se trata de una instalación que reflexiona sobre la violencia silenciada, la vocación sagrada y el ritual como encuentro comunitario.

En la Nave Una de Matadero Madrid se situará la propuesta del estudio de investigación barcelonés Playmodes, Cluster, una instalación audiovisual inmersiva que reinterpreta la arquitectura de la nave y la transforma en un lenguaje visual y sonoro que conduce al público a un viaje sensorial de geometría abstracta.

Creaciones diseñadas únicamente para el festival

Una de las características principales de LuzMadrid es la posibilidad de disfrutar de creaciones diseñadas específicamente para el festival. Artistas de Bélgica, Francia, Italia, México y Canadá mostrarán sus obras junto a las de creadores nacionales.

Gonzalo Borondo, Sébastien Lefèvre, Playmodes, Camille Gross, cabosanroque + Studio Animal, Cédric Le Borgne, Luzinterruptus, Quiet Ensemble, Collectif Scale, Rafael Lozano-Hemmer y Studio Lemercier son los artistas y colectivos que conforman esta edición, junto a las escuelas del programa ‘Luces Emergentes’, cuatro instituciones de referencia en la formación superior en arte y diseño: la Escuela Superior de Diseño de Madrid (ESD Madrid), la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), Istituto Europeo di Design (IED Madrid) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

LuzMadrid llegará a otros distritos

A Arganzuela se suman los distritos de Retiro, Centro, Chamberí y Carabanchel como escenarios del festival. Este año destaca una ubicación en concreto, uno de los edificios más singulares del patrimonio arquitectónico madrileño y el último gran frontón industrial conservado en la ciudad, Beti Jai, donde el artista multimedia mexicano-canadiense Rafael Lozano-Hemmer presenta Deriva térmica, una instalación interactiva.

El 14 de marzo, el Espacio Cultural Serrería Belga acogerá una nueva edición del ‘Encuentro LuzMadrid’, de acceso libre y estructurado en dos sesiones, una de mañana y otra de tarde. Bajo el nombre ‘La ciudad iluminada: arte, paisaje y percepción’, el programa matinal está dirigido especialmente a los amantes del arte, la arquitectura, el diseño, la iluminación y la gestión cultural, y propone un espacio de encuentro entre creadores y agentes del sector.