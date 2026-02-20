Agenda cultural para este fin de semana en Arganzuela (Madrid): exposiciones, comedia y conciertos

Dos exposiciones de fotografía y acuarela, un concierto tributo a las grandes estrellas del rock, un monólogo hilarante o un espectáculo de magia de impacto. Estas son algunas de las actividades que se celebrarán este fin de semana en las salas de los centros culturales del distrito de Arganzuela, a las que hay que sumar un cuentacuentos para el público familiar.

En las salas de exposiciones

El Centro Cultural Casa del Reloj y el Centro Dotacional Integrado Ángel del Río acogerán dos tipos de exposiciones que unen tradición, conocimiento y sensibilidad.

'Diálogos', de José Pardo y Jorge Meis

Los fotoperiodistas Meis y Pardo han ideado esta exposición que muestra Ferrol, una ciudad que patean a diario y de la cual conocen hasta el más mínimo recodo, ofreciéndola en todo su esplendor. Entre los dos funden una paleta de colores que abarca desde la gama cromática de un lápiz blando con todos sus grises hasta los pantones más creativos.

Ferrol es el motivo que los une, pero ante esto existe una amista consolidada y forjada por las escenas cotidianas que viven a diario. Y quizá sea esto el eje principal ante el que gira esta muestra. Los dos interpretan los mismos objetivos, pero los muestran de maneras muy diferentes, inconscientes de que esa belleza ambigua es una belleza única que se descubre en este "diálogo".

Exposición 'Diálogos' / Ayuntamiento de Madrid

Esa es la esencia de la exposición. Mostrar en un gesto único de cotidianeidad la ciudad que ellos tan bien conocen. Una acción espontánea en la que el artista y su modelo conciben una obra cargada de simbolismo que para el resto muchas veces pasa desapercibido, pero que ellos descubren en un gesto fascinante.

Esta muestra se podrá disfrutar en la sala de exposiciones La Lonja del Centro Casa del Reloj hasta el próximo sábado 28 de febrero.

Certamen de la Agrupación Española de Acuarelistas

Este certamen de pintura, que alcanza ya su sexta edición, está dedicado a la nieve. En la exposición, la Agrupación Española de Acuarelistas explora este motivo desde distintas miradas técnicas y expresivas. Una propuesta que une tradición, paisaje y sensibilidad.

La muestra se podrá disfrutar hasta el 3 de marzo en el Centro Dotacional Integrado Ángel del Río.

En los escenarios

Durante el fin de semana, los vecinos de Arganzuela, y aquellos que quieran visitar el distrito, podrán disfrutar de comedia, magia y música en distintos escenarios de la localidad.

¿Para cuándo la crema que arrugue?, de Maika Jurado

Maika Jurado es actriz y monologuista del circuito nacional de comedia, reconocida por la crítica como "comedia en estado puro". Cuenta, además, con varios premios al mejor monólogo a lo largo de su carrera. También ha participado en programas de televisión y es una de las cómicas mejor valoradas por el público.

Maika Jurado / Web La Factoría del Show

¿Para cuándo la crema que arrugue?, es uno de sus espectáculos más galardonados, donde celebra -siempre desde la risa- el derecho a envejecer sin complejos. Su estilo mezcla humor afilado, realidad cotidiana, improvisación y una ironía muy personal.

El resultado es un cóctel fresco y adictivo, que conecta con el público desde el primer minuto y garantiza una sesión de risas inteligentes y muy humanas. La obra se podrá disfrutar el viernes 20 a las 19 horas en el Centro Cultural Casa del Reloj.

Magia o Plomo, a cargo de El Magioso

Magia o Plomo supone el regreso de El Magioso, un personaje imprevisible que domina el arte de la distracción y la sorpresa. Este espectáculo, recomendado para público a partir de los 12 años, combina magia de impacto, humor irreverente y momentos inesperados que mantienen al público en tensión y disfrute constante.

Cartel del Espectáculo 'Magia o Plomo' / Ayuntamiento de Madrid

Con un ritmo ágil y una puesta en escena llena de ingenio, la función juega con los límites entre lo real y lo imposible, ofreciendo una experiencia tan divertida como desconcertante. El show tendrá el sábado 21, a las 19:00 horas, en el Centro Dotacional Integrado Ángel del Río.

Espíritus del Sol en concierto

El Centro Cultural Casa del Reloj acogerá el domingo 22, a las 19:00 horas, un concierto del dúo acústico Espíritus del Sol. Este dueto nació a finales de 2016 en Madrid, fundado por Ricci Moon y Coco Canalis.

Su repertorio está compuesto por más de setenta clásicos inolvidables de artistas icónicos del rock y otros estilos. La banda tiene una vasta experiencia tocando en directo en diferentes ciudades de España.

Actividades infantiles

Los más pequeños también tienen una cita con la cultura en Arganzuela este fin de semana mediante distintas actividades que buscaran hacer reír y emocionar.

Miedos, a cargo de Mago Pingüi

¿Quién no tiene miedos? En esta ocasión, Mago Pingüi nos invita con este cuentacuentos familiar a mirar esos miedos cotidianos -los que todos sentimos alguna vez- desde un lugar divertido, cercano y lleno de imaginación.

No se trata de oscuridad ni de fantasmas, sino de esos pequeños temores que aparecen cuando crecemos: aceptar cómo somos, atrevernos a equivocarnos, descubrir lo nuevo, lo diferente o lanzarnos a por nuestros sueños.

Con historias llenas de humor, ternura y mucha complicidad, los cuentos se transforman en un juego para aprender a convivir con los miedos y, sobre todo, a perderles el respeto. Mago Pingüi es un narrador magnético: conecta con niños y adultos desde el primer minuto, hace reír, emociona y crea un ambiente cálido donde todos se sienten parte del viaje.

La edad recomendada para el show es a partir de los cinco años. El espectáculo se podrá disfrutar en el Centro Cultural Casa del Reloj a las 12:00 horas del próximo sábado 21.

Ludoteca "Stop Motion"

La temática de este sábado 21 es “Stop Motion”, una experiencia de iniciación al cine de animación mediante la técnica del stop motion, adaptada especialmente para niños. A través de este recurso creativo, los juguetes y pequeñas creaciones realizadas por los participantes cobrarán vida, aprendiendo a narrar historias de forma visual, moderna y estimulante.

Esta experiencia tendrá lugar el sábado 21, de 10 a 14 horas, en el Centro Dotacional Integrado Ángel del Río. La entrada es libre por orden de llegada hasta completar las 30 plazas disponibles. El rango de edad recomendado para disfrutar de la ludoteca es de 4 a 11 años.