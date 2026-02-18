El actor Mario Marzo descubre en TikTok el plan perfecto para los niños cuando llueve y está en Arganzuela (Madrid)

En este inicio de 2026 en el que no ha dejado de llover, muchos padres están preocupados de no saber qué hacer para entretener a sus hijos. Los niños necesitan actividad y muchas están pensadas para hacer al aire libre, algo muy difícil cuando el agua nos acompaña de esta manera. Por suerte, Madrid es una de las ciudades que más variedad de actividades ofrece y en el distrito de Arganzuela hay una poco conocida, pero que puede sorprender a los más pequeños, mientras se lo pasan como nunca, y ojo porque se está haciendo viral en redes sociales.

El plan en Arganzuela que arrasa en TikTok y perfecto para los niños cuando llueve

El actor Mario Marzo, además de protagonizar grandes series como 'Los Protegidos', también es un creador de contenido de referencia en redes sociales. En su cuenta de TikTok, muestra su día a día siendo padre de dos mellizos de tres años y, como en muchas familias, ya no tiene ideas para entretenerles. Después de visitar algunos de los museos más conocidos de la capital, como el Thyssen o el Prado, ha optado por un plan muy diferente en el distrito de Arganzuela, pero que ha encantado a sus pequeños: El Planetario de Madrid.

En el vídeo que ha compartido en TikTok, Mario Marzo muestra cómo sus hijos miran emocionados todo lo que encuentran. Incluso, disfrutan de la tienda de regalos y todas las curiosidades que ofrece. Mientras se divierten, están aprendiendo lecciones importantes, como las fases lunares o el Sistema Solar.

Lo cierto es que en el Planetario de Madrid puedes disfrutar de una gran variedad de actividades, para todos los gustos y edades, no es solo un plan para niños. En su programación hay proyecciones, exposiciones, talleres e, incluso, excursiones, en las que conocer la capital y el cielo que lo cubre.

El Planetario está en una zona muy conocida de Arganzuela: en el Parque Enrique Tierno Galán. Tienes muchas opciones de llegar, no necesitáis ir en coche. En metro, está muy cerca de la parada de la Línea 6 de Méndez Álvaro, misma parada que con el Cercanías, que puedes optar por las Líneas C5 o C10 y por último tienes las líneas de autobús 8, 102, 148 152 y 156.

Así es una de las salas del Planetario de Madrid, en Arganzuela / Ayuntamiento de Madrid

En estos momentos, el Planetario de Madrid, visita recomendada por el actor Mario Marzo, tiene una gran variedad de opciones en su Sala de Proyecciones, con un precio de 3,60 euros por adulto y 1,65 por cada niño hasta los 14 años. Además, podeis ir cualquier día, a difertentes horas, sin importa si es fin de semana.

Junto con los más pequeños podeís disfrutar en Arganzuela de distintas propuestas audiovisuales a cúpula completa, gracias a un sistema de video fulldome que produce un efecto inmersivo único, situando al espectador en el interior de la escena. Teneis para elegir entre 'Polaris', de 30 minutos y que cuenta la historia de James, un pingüino turista procedente del Polo Sur , y Vladimir, un divertido oso del Polo Norte, que se encuentran en los hielos del Océano Ártico, '3,2,1 ¡Despegamos!', también de media hora, sobre lo díficil que es llegar al espacio o 'El cielo de Chloe', una clase muy divertida en la que aprenderéis cosas asombrosas del cielo.Además, en la actualidad hay seis exposiciones diferentes que visitar.