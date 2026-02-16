NUEVO PROYECTO
El quiosco de Arganzuela (Madrid) que gestionan personas en riesgo de exclusión social: "No se necesita experiencia, sí motivación"
El quiosco Somos Talita de Arganzuela, impulsado por Javier Cascón, ofrece oportunidades laborales a personas en riesgo de exclusión social, como personas sin hogar o migrantes sin red de apoyo.
En pleno distrito de Arganzuela ha nacido un quiosco muy diferente a los que estamos acostumbrados. No solo porque en su interior puedes encontrar cafés o libros, además de la prensa diaria y las revistas más interesantes, sino que este pequeño negocio se ha ganado el cariño de los barrios porque ofrece oportunidades laborales a personas en riesgo de exclusión social.
Personas sin hogar, víctimas de violencia, parados de larga duración o migrantes sin red de apoyo serán los encargados de gestionar este quiosco. Para Javier Cascón, quien impulsa este proyecto: "Personas invisibles para muchos, pero que tienen tanto que dar". Ahora, van a demostrar lo que ofrecen desde el mostrador desde este gran pequeño negocio.
Así es el quiosco de Arganzuela que gestionan personas en exclusión social
Desde hace un mes, el quiosco Somos Talita en Arganzuela, muy cerca del metro de Acacias está siendo gestionando por una persona sin hogar. Javier Cascón, Marta Corcuera y Jesús García compraron el pequeño establecimiento con el objetivo de transformar vidas dentro de este colectivo.
Donde los vecinos pueden ver asistencialismo o un simple quiosco, sus impulsores avisan que se esconde una oportunidad de trabajo real, además de un motor de transformación. "Desde un café por la mañana hasta una charla amable al pasar, este quiosco será un punto de encuentro, humanidad y esperanza en plena calle", explican en una publicación de la red social LinkedIn. Este tipo de negocios representa una opción asequible que no requiere experiencia compleja y que permite la contratación inmediata.
En una entrevista con la agencia EFE, los jóvenes que lideran este proyecto explican que este quiosco llevaba cerrado desde febrero de 2025 por la jubilación de su anterior propietario. Fue en septiembre de ese año cuando formalizaron su compra. Tras muchas gestiones burocráticas consiguieron abrir al público en enero, bajo el mundo de Abdul, uno de los primeros trabajadores contratados.
Entre los requisitos de Somos Talita para empezar a trabajar está: "Buscábamos personas ágiles, sonrientes y con capacidad para comunicarse con la gente, no necesariamente con experiencia previa, pero sí con motivación", cuenta Javier Cascón. Incluso, el antiguo dueño del negocio les acompañó en el proceso para facilitar la transición y enseñarles cómo funcionaba todo.
Además de los periódicos y el café, los clientes de este negocio de Arganzuela podrán comprar libros de segunda mano donados por vecinos y pequeños productos de proximidad, un ejemplo de que se trata de un punto de referencia en el barrio. El barrio de Acacias celebra tener esta nueva tienda, que ya puede presumir de contar con clientes habituales, sobre todo mayores que ya no tienen que desplazarse para conseguir la prensa.
No es la primera vez que los jóvenes de Somos Talita se embargan en una aventura de este tipo. Javier Cascón y Marta Corcuera empezaron hace más de cuatro años una iniciativa para personas sin hogar. Adquirieron varias viviendas para ofrecer alojamiento, pero se han dado cuenta de que el trabajo también implica una parte importante de su día a día.
- Esta villa histórica de la Comunidad de Madrid trae de vuelta este fin de semana su esperado mercado medieval: mercaderes, danzas y combates de caballeros
- Alberto Isla, el gaditano que saltó al ruedo mediático tras dejar embarazada a Isa Pantoja
- Gabriel Rufián y Emilio Delgado llenan en cuatro minutos su acto sobre la izquierda alternativa al PSOE en Madrid
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: récord de nuevas plazas de docentes en la educación pública madrileña para el próximo curso 2026/2027
- El tiempo en Madrid este lunes: suben las mínimas y la Sierra registrará rachas de viento muy fuerte
- Renfe activa trenes especiales entre Aranjuez y Villaverde Bajo por obras en la línea C-3 de Cercanías Madrid
- Cortan el cuello e intentan asesinar a un hombre en Vallecas por negarse a darles un cigarrillo
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: así será el proceso de admisión de colegios e institutos públicos este curso 2026/2027