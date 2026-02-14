Así trajeron unos "locos" de Cádiz las chirigotas y comparsas al Carnaval de Madrid: "Aquí ya es una tradición"

El Carnaval de Cádiz, declarado de Interés Turístico Internacional, es de las fiestas más tradicionales de todo el país. Algunos historiadores calculan que fue a partir del siglo XV cuando las comparsas y la sátira aterrizaron a la ciudad gaditana. Desde entonces, su crecimiento no ha cesado, atrayendo a cientos de miles de turistas en esta época.

Su expansión ha sido -y es- imparable. Hasta tal punto que ha llegado a la capital, que hoy dispone de la Asociación Carnavalesca de Madrid. Juan Diego Bueno -procedente de Jaén- es el presidente de la misma y nos cuenta cómo empezó todo.

Desde hace décadas, Madrid ha tenido tradición carnavalesca, pero a lo que desfiles y disfraces se refiere. De chirigotas, comparsas, cuartetos y romanceros, no... hasta que se agruparon unos "locos". "Hace ya más de 30 años nos juntamos muchos andaluces que vivíamos aquí en Madrid, sobre todo varios locos de Cádiz, y decidimos poner en marcha comparsas, cuartetos, romanceros... lo echábamos de menos", nos explica el presidente.

Aunque, ojo, porque a pesar de que comenzaron a juntarse hace tres décadas, lo que es la asociación se fundó hace siete años. Y hoy reúnen a unas 16-17 agrupaciones entre comparsas, chirigotas y romanceros, con un total de 200 personas. Y tienen la única chirigota femenina de toda la Comunidad de Madrid, que este año harán de "menopáusicas". "Teníamos la necesidad de aglutinar el crecimiento carnavalesco gaditano en Madrid", afirma.

Y ahora celebran su propio "COAC", con entradas agotadas siempre

Al igual que el COAC (Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz) en Cádiz, ellos celebran su COAM, que este año cumple su quinta edición y que tendrá lugar este domingo a las 18:00 en el teatro Federico García Lorca, en Getafe. Con una capacidad de 750 personas, las entradas se agotaron a las dos horas de salir a la venta. Y no es una excepción: en todas las ediciones anteriores también se colgó el 'no hay billetes'. Uno de los protagonistas de este domingo en Getafe será Rafa Taleguilla, "un mítico" de los carnavales gaditanos.

Y es que la evolución del carnaval de Cádiz en Madrid, nos cuentan, que ha sido "una locura. Antes nadie sabía lo que era una chirigota, pero ahora casi todo el mundo lo sabe". E incluso hay madrileños dentro de la asociación.

Este domingo, como cada año, vuelven a Matadero

Desde hace ya varios años, la Asociación Carnavalesca de Madrid también participa en la programación del Carnaval de Madrid, con sus chirigotas y comparsas. Este domingo estarán en la plaza de Matadero de 12 a 15 horas, y animan a todos a asistir porque "lo pasaremos en grande". Para ellos, lo más bonito de lo que hacen es "tener a una persona a dos metros tuyo que se ríe y emociona con lo que dices. Lo más emocionante es siempre la respuesta del público", explican.

Antes un madrileño no tenía ni idea de lo que era una chirigota o comparsa. Ya sí lo saben por norma general Juan Diego Bueno — Presidente de la Asociación Carnavalesca de Madrid

Llevan trabajando en todas las composiciones de las que disfrutarán los madrileños el domingo desde verano, y el esfuerzo y tiempo volverá a merecer la pena. Un trocito de Cádiz volverá a estar en la capital, con las risas, emociones y sátira aseguradas.