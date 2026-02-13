Las floristerías madrileñas se preparan para hacer caja por San Valentín: "Mañana la cola saldrá de la tienda, casi seguro"

Cada 14 de febrero, San Valentínvuelve a poner a prueba a quienes quieren demostrar su cariño con algo más que palabras. Aunque las formas de celebrar el amor cambian con el tiempo, hay dos regalos que siguen triunfando años tras año: las flores y las joyas. Clásicos que resisten modas, edades y presupuestos, y que en los barrios de Arganzuela siguen estando presentes en sus comercios locales.

Floristerías y joyas del distrito coinciden en que San Valentín sigue siendo un día señalado, aunque no tan relevante como el Día de la Madre para las floristerías o la Navidad para las joyerías. A pesar de que algunos hábitos de consumo han variado -se compra menos que antes o se ajusta más el gasto-, el gesto de regalar permanece. Y, casi siempre, se repite el mismo patrón: decisiones tomadas a última hora, colas en los comercios y elecciones seguras que nunca fallan ni para ellas ni para ellos.

Desde La CRónica de Arganzuela hemos querido conocer todos los secretos... para saber de primera mano qué se vende, quién compra y cómo se vive uno de los días más intensos del calendario comercial.

Las rosas son las 'reinas'... y el ramo de tres, su 'príncipe'

Si hay un ramo de flores por excelencia en el día de los enamorados, ese es el de rosas: "Nosotros solo vendemos rosas ese día", asegura Raquel, la dueña de la floristería Mipiti; mientras que la floristería Viserchi, Esperanza comenta que "tenemos más opciones, pero siempre se decantan por ellas". Y, si hay un cliente fijo... casi siempre son ellos. Además, "cada vez son más jóvenes", coinciden ambas, "sobre todo lo notamos desde la pandemia que regalan más flores", explica Esperanza.

Una cita a la que no fallan y que siempre deciden esperar al último momento: "mañana la cola saldrá de la tienda, casi seguro". Sin embargo, Raquel teme que este año venda algo menos al caer en sábado, ya que "muchas parejas aprovecharán para irse de viaje y no se pasarán por la floristería. Para nosotros es mejor cuando cae en un día de diario".

Y, a la hora de saber por el ramo que se decantan, ambas coinciden en que suele ser el más económico: el de tres rosas. Sin embargo, "no solo están las tres rosas rojas, lo decoramos con margaritas y otras flores para ponerlo más bonito", explica Esperanza. Y, por un precio de 23 euros, "salen encantados con el ramo y vuelven a pedir el mismo al año siguiente".

Las joyas, el regalo con el que los maridos no quieren fallar

Mientras que las rosas es el regalo fijo, muchos también se decantan por comprar un detalle en las joyerías. Si bien no se compran tantas como antes, hay clientes -sobre todo mayores- que no fallan a su cita con el joyero para San Valentín: "sobre todo clientes de unos 50 años, que cada año le compran un detalle a su mujer", explican desde José Antonio Joyero. En los últimos años, la plata domina al oro "principalmente por el aspecto económico", comentan desde Joyería Arvas.

Pese a ello, muchos jóvenes optan por regalarle un detalle a su pareja. En regalos para ellas, ambas joyerías de Arganzuela destacan una pulsera o sortija de plata, mientras que para ellos triunfan los relojes o las pulseras de plata o cuero.

Un gasto medio que ronda los 40 euros pero en el que ambos joyeros coinciden que "lo que cuenta es el detalle". Un gesto de amor que año tras año se repite en un día en el que quizás... con decir 'te quiero' no vasta.