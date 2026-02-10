Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas turísticas"Sexo annal"Festival SombraDirecto Huelga de TrenesCasello d’Oro AwardsPrimarkHorizonte Madrid SurBaliza V-16
instagramlinkedin

HASTA EL 14 DE FEBRERO

Arganzuela celebra su tradicional mercadillo solidario en el Centro de Mayores Luca de Tena

Todos los beneficios obtenidos se destinarán a la Fundación Aladina para apoyar y acompañar a niños enfermos de cáncer y a sus familias

Mercadillo soliario Centro Municipal de Mayores Luca de Tena

Mercadillo soliario Centro Municipal de Mayores Luca de Tena / Ayuntamiento de Madrid

Daniel Romera

El distrito de Arganzuela vuelve a demostrar que la solidaridad también se vive en el día a día. El Centro Municipal de Mayores Luca de Tena celebra desde el día de ayer, y hasta el próximo 14 de febrero, un mercadillo solidario que promueve la reutilización y que persigue un fin muy específico.

Todos los beneficios obtenidos durante esta semana se destinarán a la Fundación Aladina, entidad con la que los mayores colaboran, un año más, para apoyar y acompañar a niños enfermos de cáncer y a sus familias durante el transcurso de la enfermedad.

Impacto positivo en la comunidad

La concejala de Arganzuela, Lola Navarro, visitó durante el día de ayer este mercadillo solidario, que ya se ha convertido en una cita anual de referencia dentro del distrito.

Mercadillo solidario del Centro Municipal de Mayores Luca de Tena

Mercadillo solidario del Centro Municipal de Mayores Luca de Tena / Ayuntamiento de Madrid

Durante la visita, la concejala conoció de primera mano el trabajo y la implicación de las personas mayores en la organización del mercadillo, destacando "su compromiso social y su contribución activa a iniciativas solidarias", que generan un impacto positivo en la comunidad.

Desde esta iniciativa, celebrada de forma anual en el centro, se fomentan valores como la participación, la solidaridad intergeneracional y el consumo responsable. A la vez, se refuerza el papel activo de las personas mayores en la vida social y cultural de Arganzuela.

El papel de la Fundación Aladina

La fundación solidaria colaboradora, la Fundación Aladina, se creó en el año 2005, hace poco más de veinte años. Su fundador, Paco Arango, tuvo claro que debía crear una asociación de este estilo tras la primera vez que cruzó la puerta de un hospital oncológico infantil como voluntario en el año 2001.

Desde entonces, la fundación trabaja para que ningún niño con cáncer pierda la sonrisa ni las ganas de luchar. Cuidan de ellos desde el momento en el que llegan al hospital y les acompañan todos los días para que sepan que no están solos. Además, también ofrece ayuda a sus familias.

A día de hoy, como afirman en su web, son una fundación que dan cobertura en torno a 2.000 menores enfermos de toda España cada año, distribuidos entre los 22 hospitales españoles en los que colaboran.

Además, colaboran con otras organizaciones y, en su objetivo de llegar más lejos a nivel internacional, entraron oficialmente a formar parte de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) en el año 2023.

¿Cómo colaborar en la iniciativa?

Para todos aquellos vecinos de Arganzuela, o de otros distritos de Madrid, que quieran colaborar con esta iniciativa, la solución es muy sencilla. Durante esta semana, en horario de 9:00 a 20:00 horas, el Centro Municipal de Mayores Luca de Tena estará abierto para recibir las donaciones que se quieran entregar.

Noticias relacionadas y más

Dicho centro está ubicado en la Calle Canarias n.º 19, en el barrio de Palos de la Frontera. La forma más fácil de llegar es a través de la línea 3 del metro, que tiene una parada con el mismo nombre. Algunas de las líneas de autobuses que dejan también cerca son la 6, las 19, la 45 o la 47, entre otras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
  2. Huelga de trenes en Madrid: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón
  3. La vanguardia vuelve a brillar en la Castellana: 13 esculturas restauradas, 70.000 euros de inversión y un museo gratis al aire libre
  4. Los tres colegios públicos que destacan en el ranking de los 100 mejores de Madrid: bilingüismo, innovación e inclusión
  5. Servicios mínimos en Madrid: así afecta la huelga de Renfe este lunes, martes y miércoles
  6. Habla uno de los sanitarios de Samur agredidos: 'Fue una lluvia de golpes de uno, dos, tres minutos; se nos hizo eterno
  7. Ojo si viajas en bus interurbano en Madrid: qué puedes llevar y qué te puede impedir el acceso
  8. Arranca la tercera fase de las obras de rehabilitación del parque de Las Cruces con una inversión de 1,8 millones

La Comunidad acusa al Ministerio de Sanidad de "oscurantismo" y tacha de "ley anti-Madrid" el anteproyecto de gestión sanitaria

La Comunidad acusa al Ministerio de Sanidad de "oscurantismo" y tacha de "ley anti-Madrid" el anteproyecto de gestión sanitaria

Arganzuela celebra su tradicional mercadillo solidario en el Centro de Mayores Luca de Tena

Arganzuela celebra su tradicional mercadillo solidario en el Centro de Mayores Luca de Tena

Programación del Carnaval de Toledo 2026: gran desfile de comparsas, talleres, espectáculos y orquestas

Programación del Carnaval de Toledo 2026: gran desfile de comparsas, talleres, espectáculos y orquestas

El desembalse extraordinario de la presa del Vado traerá una crecida del Tajo a su paso por Toledo

El desembalse extraordinario de la presa del Vado traerá una crecida del Tajo a su paso por Toledo

El vídeo de la declaración de Cerdán en el caso Leire Díez: "Tenían información sobre las saunas del suegro del presidente"

El vídeo de la declaración de Cerdán en el caso Leire Díez: "Tenían información sobre las saunas del suegro del presidente"

Una red más conectada, el nuevo paisaje de MetroSur: "En 2025 superamos los 75 millones de viajes en la zona sur de Madrid"

Una red más conectada, el nuevo paisaje de MetroSur: "En 2025 superamos los 75 millones de viajes en la zona sur de Madrid"

Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón: "Queremos que se mire a este sur talentoso para que tengamos oportunidades, no solo de vivir, sino también para trabajar"

Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón: "Queremos que se mire a este sur talentoso para que tengamos oportunidades, no solo de vivir, sino también para trabajar"

Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés: "Hemos pasado de un sur dormitorio a un sur productivo, es así de claro"

Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés: "Hemos pasado de un sur dormitorio a un sur productivo, es así de claro"