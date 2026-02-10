Arganzuela celebra su tradicional mercadillo solidario en el Centro de Mayores Luca de Tena

El distrito de Arganzuela vuelve a demostrar que la solidaridad también se vive en el día a día. El Centro Municipal de Mayores Luca de Tena celebra desde el día de ayer, y hasta el próximo 14 de febrero, un mercadillo solidario que promueve la reutilización y que persigue un fin muy específico.

Todos los beneficios obtenidos durante esta semana se destinarán a la Fundación Aladina, entidad con la que los mayores colaboran, un año más, para apoyar y acompañar a niños enfermos de cáncer y a sus familias durante el transcurso de la enfermedad.

Impacto positivo en la comunidad

La concejala de Arganzuela, Lola Navarro, visitó durante el día de ayer este mercadillo solidario, que ya se ha convertido en una cita anual de referencia dentro del distrito.

Mercadillo solidario del Centro Municipal de Mayores Luca de Tena / Ayuntamiento de Madrid

Durante la visita, la concejala conoció de primera mano el trabajo y la implicación de las personas mayores en la organización del mercadillo, destacando "su compromiso social y su contribución activa a iniciativas solidarias", que generan un impacto positivo en la comunidad.

Desde esta iniciativa, celebrada de forma anual en el centro, se fomentan valores como la participación, la solidaridad intergeneracional y el consumo responsable. A la vez, se refuerza el papel activo de las personas mayores en la vida social y cultural de Arganzuela.

El papel de la Fundación Aladina

La fundación solidaria colaboradora, la Fundación Aladina, se creó en el año 2005, hace poco más de veinte años. Su fundador, Paco Arango, tuvo claro que debía crear una asociación de este estilo tras la primera vez que cruzó la puerta de un hospital oncológico infantil como voluntario en el año 2001.

Desde entonces, la fundación trabaja para que ningún niño con cáncer pierda la sonrisa ni las ganas de luchar. Cuidan de ellos desde el momento en el que llegan al hospital y les acompañan todos los días para que sepan que no están solos. Además, también ofrece ayuda a sus familias.

A día de hoy, como afirman en su web, son una fundación que dan cobertura en torno a 2.000 menores enfermos de toda España cada año, distribuidos entre los 22 hospitales españoles en los que colaboran.

Además, colaboran con otras organizaciones y, en su objetivo de llegar más lejos a nivel internacional, entraron oficialmente a formar parte de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) en el año 2023.

¿Cómo colaborar en la iniciativa?

Para todos aquellos vecinos de Arganzuela, o de otros distritos de Madrid, que quieran colaborar con esta iniciativa, la solución es muy sencilla. Durante esta semana, en horario de 9:00 a 20:00 horas, el Centro Municipal de Mayores Luca de Tena estará abierto para recibir las donaciones que se quieran entregar.

Dicho centro está ubicado en la Calle Canarias n.º 19, en el barrio de Palos de la Frontera. La forma más fácil de llegar es a través de la línea 3 del metro, que tiene una parada con el mismo nombre. Algunas de las líneas de autobuses que dejan también cerca son la 6, las 19, la 45 o la 47, entre otras.