El Museo del Ferrocarril de Madrid batió récord de visitantes en 2025: estos son los más visitados de la capital

El Museo del Ferrocarril de Madrid -ubicado en paseo de las Delicias, Arganzuela- se ha consolidado en 2025 como uno de los principales atractivos culturales de la capital. Así lo certifican los datos. El museo recibió el pasado año un total de 115.008 visitantes, lo que supone un 4,95 % más de público respecto a 2024 y un 11,98 % respecto a 2023.

Como novedad destacada y con una gran acogida, en verano se inauguró una exposición conmemorativa con motivo del 60 aniversario de la película Doctor Zhivago, y su rodaje en la estación de Madrid Delicias, sede del museo.

En octubre, el ‘Día del Tren’ y su tradicional jornada de puertas abiertas con actividades para todos los públicos congregó a más de 10.000 visitantes, un récord histórico de afluencia desde que se tienen registros.

Otra propuesta como ‘Terror en el Museo’, una experiencia nocturna con personajes de otras épocas atrapados en el tiempo, agotó los billetes en Halloween, una celebración a la que se sumaba el museo por primera vez.

Por otro lado, en la campaña navideña, miles de personas eligieron la visita al museo como alternativa de ocio y pudieron disfrutar de un programa especial, la puesta en marcha del Tren de la Navidad, la actividad ’Navidad Inmersiva’ a bordo de un coche de viajeros o la exposición ‘Viajar en el tiempo: 85 años de publicidad de Renfe’ (inaugurada el 19 de diciembre).

Asimismo, el museo participó en diferentes iniciativas de ámbito local, regional, nacional e internacional como el ‘Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia’, ‘Día Internacional de la Mujer’, ‘La Noche de los Libros’, ‘Día del Niño y de la Niña’, ‘Día de Europa’, ‘Día Internacional de los Museos’, ‘Día Europeo de la Música’, ‘Semana Europea de la Movilidad’, ‘Noche Europea de los Investigadores de Madrid’, ‘Open House Madrid’, ‘Semana Internacional de la Arquitectura’, ‘Madrid Otra Mirada’ y ‘Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid’.

¿Sabes cuáles son los museos más visitados de Madrid?

Se calcula que en la capital hay cerca de 50 museos. Y de talla mundial. Algunos turistas vienen incluso de otros países solo para deleitarse con ellos. En 2024, los más visitados fueron:

Museo del Prado , con 3.457.057 personas

, con 3.457.057 personas Museo Reina Sofía , con 1.537.105 usuarios

, con 1.537.105 usuarios En tercer lugar fue el Thyssen-Bornemisza , con 951.821 visitantes

, con 951.821 visitantes CaixaForum , con 947.642 entradas

, con 947.642 entradas El Museo Arqueológico Nacional registró una cifra de 627.334

El Museo del Ferrocarril, la primera estación monumental de Madrid

Su sede es la primera estación monumental de la capital, la histórica estación de Delicias, inaugurada en 1880 y uno de los ejemplos más claros y representativos de la arquitectura industrial española.

La exposición permanente del museo tiene como principal objetivo mostrar de modo ordenado y coherente las claves principales de la historia del sistema ferroviario.

En la actualidad, el museo ofrece en sus salas una exposición que propone diferentes itinerarios temáticos relacionados con la tracción ferroviaria, en sus tres aplicaciones -vapor, eléctrica y diésel-, la infraestructura de vías e instalaciones, el control del tráfico ferroviario, la importancia de la medida del tiempo en el mundo del ferrocarril o la exposición de la maqueta ‘Territorio Ferroviario’, la más grande de España, con trenes en movimiento.

Desde sus inicios, con el objetivo de difundir el ferrocarril entre el público, el museo promueve e impulsa su estudio y divulgación a través de exposiciones temporales, actividades educativas y culturales, o mediante la circulación de trenes históricos, todo ello con vocación de servicio público. En 2024 fue elegido como ‘Mejor Museo de Cultura Popular’ en los Premios de los Lectores +Historia de National Geographic.