FESTIVOS
Matadero (Arganzuela) será el epicentro del Carnaval 2026 de Madrid, acogiendo 15 de los 17 eventos programados
Dichos festivos comenzarán el 14 y finalizarán el miércoles 18 de febrero con el tradicional entierro de la sardina
Madrid volverá a un disfrutar un año más del Carnaval. Se celebrará del 14 al 18 de febrero, y Matadero (Arganzuela) será el epicentro de todas las actividades. Y el acto central tendrá lugar el sábado 14, con el gran desfile que recorrerá Madrid Río después del pregón.
El destino final dicho sábado, Plaza Matadero, se convertirá en una plaza con un carrusel de actividades simultáneas desde la mañana hasta el atardecer. Habrá talleres de expresión creativa para niños, pintacaras, espectáculos familiares, música, los tradicionales gigantes y cabezudos y diversas propuestas gratuitas diseñadas para todos los gustos y edades, que se desarrollarán entre las 10:30 y las 19:00 horas.
El pregón será el sábado 14 en Matadero, que será el epicentro de todas las actividades
El pregón oficial tendrá lugar en el escenario principal de Plaza Matadero, momento en el que se declarará inaugurado el Carnaval de Madrid 2026. Posteriormente, tendrá lugar el tradicional gran desfile que recorrerá Madrid Río, con música en directo, circo, títeres, teatro de calle, gigantes y criaturas fantásticas.
El desfile empezará en el Puente de Toledo con Aquiles, una escultura móvil de más de cinco metros de altura, banda sonora de metales y percusión; y terminará en la Plaza Matadero, donde un DJ y un animador recibirán al cortejo y presentarán a las compañías.
La programación, al detalle
La programación del Carnaval 2026 en Madrid está compuesta por hasta 17 actividades. Todas tendrán lugar en Matadero excepto dos.
- Sábado 14 de febrero 10:45-11:30 y 11:45-12:30, Disfrázate Bauhaus (taller).
- De 10:30 a 11, 11:15-11:45 y 12-12:30, La máscara que habita en mí (taller).
- De 10:30-11, 11:15-11:45 y 12-12:30, Máscara mecánica Flip-Flip (taller).
- De 10:30 a 11; 11:15-11:45 y 12-12:30: mini héroes del Carnaval (taller).
- Entre las 11 y 12:50 hioras. Pasacalles, comparsa de gigantes y cabezudos de la ciudad de Madrid (actividades y espectáculos).
- A las 11 horas: chico-trópico, en Matadero.
- También a las 11, magic bubble (espectáculo con pompas de jabón).
- A las 11, con 'pinta caras', los más pequeños se podrán divertir pintándose las caras.
- 11 horas: Yincana - El fascinante mundo de las máscaras (actividades y espectáculos).
- 11:30 horas, La magia de un trotamundos (actividades y espectáculos).
- 11:30 horas. Títeres, Escondidos en la fuente (actividades y espectáculos).
- 13 horas. Desfile del Carnaval de Madrid (Puente de Toledo).
- 13 horas. Prregón del Carnaval.
- De 16 a 19 horas. Gran fiesta del Carnaval (música).
- Domingo, 11 horas. Manteo del pelele (actividades y espectáculos).
- Domingo, 12 horas. Encuentro de comparsas y chirigotas.
- Pondrán fin a las fiestas el miércoles a las 18 horas el tradicional entierro de la sardina, en la Ermita de San Antonio de la Florida.
