Matadero (Arganzuela) será el epicentro del Carnaval 2026 de Madrid, acogiendo 15 de los 17 eventos programados

Madrid volverá a un disfrutar un año más del Carnaval. Se celebrará del 14 al 18 de febrero, y Matadero (Arganzuela) será el epicentro de todas las actividades. Y el acto central tendrá lugar el sábado 14, con el gran desfile que recorrerá Madrid Río después del pregón.

El destino final dicho sábado, Plaza Matadero, se convertirá en una plaza con un carrusel de actividades simultáneas desde la mañana hasta el atardecer. Habrá talleres de expresión creativa para niños, pintacaras, espectáculos familiares, música, los tradicionales gigantes y cabezudos y diversas propuestas gratuitas diseñadas para todos los gustos y edades, que se desarrollarán entre las 10:30 y las 19:00 horas.

El pregón será el sábado 14 en Matadero, que será el epicentro de todas las actividades

El pregón oficial tendrá lugar en el escenario principal de Plaza Matadero, momento en el que se declarará inaugurado el Carnaval de Madrid 2026. Posteriormente, tendrá lugar el tradicional gran desfile que recorrerá Madrid Río, con música en directo, circo, títeres, teatro de calle, gigantes y criaturas fantásticas.

El desfile empezará en el Puente de Toledo con Aquiles, una escultura móvil de más de cinco metros de altura, banda sonora de metales y percusión; y terminará en la Plaza Matadero, donde un DJ y un animador recibirán al cortejo y presentarán a las compañías.

La programación, al detalle

La programación del Carnaval 2026 en Madrid está compuesta por hasta 17 actividades. Todas tendrán lugar en Matadero excepto dos.