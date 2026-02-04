Una noche dentro de las obras que convertirán la Línea 6 en el Metro del futuro: "Tiene mucho mérito abrir cada mañana"

Son las dos de la madrugada en la Línea 6 de Metro de Madrid. A esta hora, cuando ya no hay viajeros, el andén se convierte en un espacio de trabajo milimétrico y silencioso, solo roto por el sonido de las máquinas y las mediciones constantes, como ha podido comprobar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA durante una visita nocturna. En la estación de Legazpi se están colocando las nuevas puertas de andén para la automatización de la línea circular, que transporta cada día a casi medio millón de viajeros.

Sonia Lecina es la responsable del proyecto de puertas de andén y lo primero que quiere dejar claro es algo muy importante: "las puertas que se están instalando ahora mismo no son por las que van a entrar y salir habitualmente los pasajeros". Son puertas de evacuación. Las puertas de uso normal serán puertas deslizantes, y por eso ahora mismo no coinciden con las de los coches. Una aclaración necesaria, porque en redes sociales muchas personas pensaban que las puertas "no estaban bien colocadas o que no iban a encajar con los trenes".

Estas puertas van a funcionar como una auténtica fachada entre la zona de espera de los viajeros y las vías. Se trata de una barrera que aumentará de forma notable la seguridad de la Línea 6 de Metro de Madrid y que, además, permitirá una mayor regularidad del servicio. Gracias a esta instalación, podrán circular trenes con una continuidad de hasta cada dos minutos, reduciendo los tiempos de espera y haciendo la línea mucho más ágil.

La estación de Legazpi, que también tiene correspondencia con la Línea 3 del suburbano madrileño, se está utilizando como una “curva de aprendizaje”. Aquí tienen tiempo para probarlo todo con el máximo detalle, comprobar cada paso del proceso y asegurarse de que todo funciona correctamente. Esa experiencia permitirá que, en el resto de estaciones de la Línea 6, los trabajos vayan mucho más rápido.

Automatización de la Línea 6 de Metro de Madrid / R.R.

La instalación de las puertas durará casi un mes por estación

El proceso no termina con la colocación de las puertas. Una vez finalizada la instalación -que durará entre tres y cuatro semanas por cada andén- llegará el momento de cablear todos los sistemas necesarios e instalar, en la parte superior, los paneles de información al viajero. Después comenzará la fase más importante: la integración de todos los sistemas que permitirán la automatización completa de la línea.

Durante la noche, los trabajos se centran en instalar los pilares, trasladar los módulos y dejarlos colocados en su posición definitiva. Esta noche, por ejemplo, se han instalado nueve pilares y tres módulos de puertas. Para poder hacerlo, las pisaderas del andén tienen que quitarse y volver a colocarse una vez terminada la instalación de los pilares.

Algunos de los trabajadores del personal de Metro de Madrid, que no forman parte del equipo de instalaciones de estas puertas, bajan al andén para ver cómo se colocan. "Es algo totalmente novedoso, no solo para los viajeros. "Para los trabajadores tiene un mérito enorme que, a pesar de todo lo que se está construyendo, tiene mérito que el metro vuelva a abrir cada día a las seis de la mañana", explica a este diario Sonia Lecina

Como se puede comprobar en el vídeo que acompaña a esta noticia, la colocación es "milimétrica". Se miden constantemente, porque si uno no está exactamente donde debe, puede provocar que el resto tampoco lo esté y obligar a desmontarlo todo y empezar de cero. La mayor parte del tiempo cada noche se dedica, precisamente, a medir y comprobar que esos pilares están bien colocados.

Legazpi es la primera estación en la que se están colocando estas puertas de andén. Son las primeras de toda la línea y por eso el ritmo de trabajo es más lento: aquí se prueba todo, se ajustan los procesos y se aprende cómo debe hacerse la instalación. Cuando se termine en la estación que pertenece al distrito madrileño de Arganzuela, en las siguientes estaciones de la Línea 6 las puertas se colocarán en un plazo de entre tres y cuatro meses. Además, los trabajos se realizarán de forma simultánea en varias estaciones, y ya no estará todo concentrado en una sola.

El metro del "futuro" llegará a Madrid en 2027

Estamos en la segunda fase del proyecto de automatización de la línea circular del metro madrileño. En total, se intervendrá en 70 andenes, que suman 6,4 kilómetros, con el objetivo de separar con estas puertas el espacio de espera de los viajeros de la zona de circulación de los trenes, garantizando la entrada al vehículo sin ningún riesgo y de manera ordenada al tiempo que, aprovechando los trabajos de refuerzo realizados en los andenes para soportar las nuevas puertas, se reducirá la separación entre tren y andén.

Serán transparentes para poder tener visibilidad en todo momento y ofrecer una mayor sensación de amplitud. Las puertas presentan un diseño conceptual con importantes ventajas desde el ámbito de la accesibilidad e información al cliente.

La Línea 6 adelanta su cierre para agilizar las obras

Para agilizar los trabajos, la compañía metropolitana ha adelantado a las 23:00 horas, de domingo a jueves, el cierre de la Circular. Los viajeros tendrán a su disposición dos autobuses sustitutivos gratuitos (SC1 y SC2) que realizan el recorrido en superficie hasta la 1:30 horas. Viernes y sábado, por su parte, se mantiene el horario habitual, coincidiendo con los periodos de mayor demanda.