Ir al cine por muy poco dinero es posible en Madrid: entradas 2x1 en esta sala de Méndez Álvaro

El cine es uno de los mejores planes de ocio que podemos hacer en los meses de invierno. Además, puedes celebrar la llegada de los Premios Goya a finales de febrero y de los Premios Oscar en marzo viendo algunas de las películas nominadas en las salas más cómodas. Por si fuera poco, ahora también puedes hacer a un precio inmejorable gracias a la oferta que tiene uno de los mejores establecimientos de Arganzuela, concretamente en Méndez Álvaro.

La oferta de cine que tiene una de las salas de Méndez Álvaro, Arganzuela

Si te encanta ir al cine, pero no vas a menudo por los precios, esta es tu oportunidad de oro para elegir la película que más te apetece ver. Entre el 2 y el 15 de febrero, las salas de Cinesa de toda España, como es el caso de la de Méndez Álvaro, tendrán un cupón 2x1 para que vayas con tu persona favorita a disfrutar de las grandes opciones que hay ahora en la cartelera, como 'La Asistenta', 'Hamnet' de Jessie Buckley y Paul Mescal o 'Aída y vuelta'.

Para conseguir este 50% simplemente tienes que entrar en la web de Cinesa, dónde encontrarás el cupón que puedes descargar después de escribir unos pocos datos personales. Lo siguiente será elegir tu acompañante y la película que vais a ver. Un plan perfecto para celebrar San Valentín en Arganzuela.

Interior de la sala de cine de Cinesa en Méndez Álvaro en Arganzuela / Madrid Film Office

Este cupón será válido por dos entradas al 50% para la misma película, sesión y cine. Hay que tener en cuenta que se aplica en el precio de la entrada general y que no es acumulable a otros descuentos. A diferencia de otras ofertas, en este 2x1 de la sala de Cinesa en Méndez Álvaro, Podrás ver cualquier película en cartelera de esta compañía, aunque no es válido para eventos o contenido alternativo. Para canjear este código, simplemente tienes que presentar tu cupón, impreso o directamente desde el móvil, en las taquillas cuando compres o canjéalo en la web, si las coges online.

Eso sí, se trata de un descuento para las entradas generales. No podrás utilizarlo en butacas VIP, proyecciones 3D y las salas XL. Para estas opciones, tendrás que pagar un suplemento correspondiente a las dos entradas.

Así está cambiando la zona de Méndez Álvaro en Arganzuela

Lo cierto es que está zona de Méndez Álvaro, donde se encuentra la sala de Cinesa en Arganzuela, está experimentando muchos cambios. En febrero de 2024 el Corte Inglés de Méndez Álvaro, uno de los puntos más importantes del distrito, cerró definitivamente tras una sentencia judicial del Tribunal Supremo de 2019, el cual ordenó su demolición parcial por exceso de edificaciones. Desde entonces, no se sabía qué iba a ocurrir con esta parcela, hasta el pasado jueves 15 de enero.

De los 11.811 metros cuadrados de lo que era el Corte Inglés, el 72% de la parcela tendrá titularidad pública y, el resto (3.311 m²), serán privados y se destinarán a levantar una gran torre de oficinas de hasta 27 plantas. La parte pública del terreno serán destinados a una zona verde y otra de equipamiento para los vecinos de Arganzuela, aunque no se sabe de qué tipo. Además, la planta baja restante se convertirá en un aparcamiento asociado al nuevo equipamiento.