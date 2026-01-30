Nueva edición de 'Lunes con la historia en Arganzuela' en el Centro Cultural Casa del Reloj

La Junta de Arganzuela celebró el pasado lunes una nueva sesión de la segunda edición del ciclo 'Lunes con la historia en Arganzuela' con la escritora alicantina Begoña Valero como protagonista, quien ha conversado con los asistentes sobre su libro Un testigo llamado Cervantes.

La concejala del distrito, Lola Navarro, ha presentado esta cita que se ha celebrado en el Centro Cultural Casa del Reloj y ha contado con la colaboración de la periodista y escritora Isabel San Sebastián.

Redescubrir grandes capítulos de la historia de España

Un testigo llamado Cervantes recrea un juicio real ocurrido por la desaparición y muerte de un pescador en Valencia durante el siglo XVI. La trama arranca con la llegada de Miguel de Cervantes, recién liberado de su cautiverio en Argel, cuyo testimonio resulta clave.

La autora combina la investigación con recuerdos del encierro y muestra una faceta desconocida del genio de Alcalá de Henares.

'Lunes con la historia en Arganzuela' es una cita organizada en colaboración con la Asociación Escritores con la Historia que tiene lugar el último lunes de cada mes con el objetivo de redescubrir los grandes capítulos de la historia de España de la mano de divulgadores y de reconocidos escritores.

Nuevas ponencias el último lunes de cada mes

Todas las conferencias se celebran en el auditorio Nuevas Dependencias del Centro Cultural Casa del Reloj, a las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. La próxima ponencia se celebrará el 23 de febrero a cargo del historiador y novelista José Calvo Poyato, que hablará de su libro Cuando fuimos dueños del mundo.

Presentación 'Lunes con la historia en Arganzuela'. Edición 26 de enero / Ayuntamiento de Madrid

Completarán el ciclo Gonzalo Giner, que comentará el 30 de marzo su obra 'La batalla de Muret: el error que mató a un gran rey'; Isabel San Sebastián, el 27 de abril, con 'De las Navas de Tolosa a Córdoba: la venganza del Apóstol'; y Javier Sierra, el 25 de mayo, con 'Los misterios del arte en la novela histórica'.

Este nuevo ciclo comenzó el pasado mes de octubre

Tras el éxito de público y crítica que tuvo el primer ciclo de 'Lunes con la historia en Arganzuela', la organización del evento no tuvo más remedio que preparar una nueva edición, con una programación apasionante.

El objetivo sigue siendo el mismo: fomentar y divulgar el legado histórico español poniendo en valor la riqueza de nuestra historia, combatiendo prejuicios que han distorsionado la percepción de nuestra propia identidad.

Este segundo ciclo comenzó el 27 de octubre con la presentación de 'España, último refugio de los Neandertales', de Antonio Pérez Henares. En noviembre fue el turno de José Zoilo, quién presentó 'El reino visigodo de España'. Y, la última presentación del 2025, que se adelantó al día 15 de diciembre, fue realizada por Fernando Díaz Villanueva con 'Para habernos matado. Ida y Vuelta de los borbones'.