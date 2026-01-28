El barrio de moda en Madrid al que se ha mudado Alba Flores: estos son algunos de sus vecinos

Cualquiera podría pensar que, a priori, Alba Flores, por su apellido y por venir de una de las familias más famosas del panorama nacional, tendría a su nombre diferentes propiedades o negocios, pero ese escenario está más que alejado de la realidad.

De hecho, la hija del fallecido Antonio Flores se mudó recientemente a un ático ubicado en Arganzuela, situado al suroeste de Madrid, cerca del parque de Madrid Río. En sí, este barrio se ha convertido en uno de los favoritos de la capital para muchos rostros conocidos.

Actores, actrices, presentadores o incluso chefs eligen esta zona céntrica que, con el paso de los años, se ha convertido en una de las más modernas y populares de Madrid. Como ella, todos sus vecinos se han dejado enamorar por todo lo que ofrece esta zona de Madrid, muy cerca de la estación de Atocha y de la galería de arte Matadero.

Una zona impulsada por su intensa vida cultural

Lo que hace años fue una zona industrial aislada se ha transformado en un enclave muy valorado, impulsado por su intensa vida cultural, los espacios verdes de Madrid Río y el parque lineal del Manzanares, así como por una amplia y atractiva oferta de bares y restaurantes que le aporta el reconocimiento que merece.

Interior de la casa de Alba Flores / Atresplayer

Este es el lugar perfecto para el ocio alternativo, largos paseos caminando o incluso un rato de bici por Madrid Río. Por ello, esta fue la opción elegida de Alba Flores para alquilarse un espectacular ático, del que se pudo ver parte de su interior en el programa de televisión 'Lo de Évole'.

No es la única famosa que tiene su residencia en este barrio de Arganzuela

Pero lo cierto es que Alba Flores, estrella conocida mundialmente por papeles como el de Nairobi en 'La Casa de Papel', cuenta en su barrio con numerosos vecinos que también tienen rostros bastante reconocibles.

Cristina Castaño

Entre ellos, la actriz española comparte barrio con muchos compañeros de profesión, como Cristina Castaño. Pese a que la actriz nunca ha perdido su vínculo con Galicia, su tierra natal, ha hecho de Madrid su hogar.

Cristina Castaño, en la tercera temporada de 'Rapa'. / MOVISTAR PLUS+

La intérprete se decantó por el barrio de Legazpi, en el distrito de Arganzuela, que además de estar muy bien situado, le ofrece tranquilidad y la autenticidad de la capital.

María Castro

Son muchos los rostros conocidos del mundo del cine español y la televisión quienes han elegido esta zona para fijar su residencia. También por esta zona vive María Castro. La actriz de 'La Promesa' se mudó a finales del año 2023 a esta zona junto a su marido y sus tres hijas.

La familia reside en una vivienda espaciosa que cuenta con un amplio salón-comedor, cocina, un mínimo de cuatro dormitorios y un verdadero lujo en plena ciudad: una magnífica terraza. Esta es, sin lugar a dudas, una de las estancias favoritas de la actriz, equipada con césped artificial, una zona de estar con unas cómodas hamacas y un proyector portátil.

Dani Rovira

A quien también es habitual ver en esta zona de la capital es a Dani Rovira. El actor vive concretamente en la zona del Barrio de los Metales, donde es frecuente verle paseando a sus perros. De hecho, esta zona es una de las favoritas para los amantes de los animales, por contar con espacios como Madrid Río.

Dani Rovira / Cedida

Pese a que pasó sus momentos más difíciles, tras ser diagnosticado de linfoma de Hodgkin, en una bonita casa de campo ubicada en la Sierra de Guadarrama, tiene su residencia fijada en este barrio de la capital.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz

Más allá del mundo de la interpretación, hace unos años también decidieron invertir en la zona Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, quienes residen actualmente en una espectacular casa ubicada en La Finca, una de las zonas más exclusivas de la capital. Fue en 2015 cuando la pareja compró un piso valorado en más de medio millón de euros en la zona de Embajadores.

Se trataba de una propiedad de 137 metros cuadrados, con una cocina a la medida del chef y con dos terrazas en una urbanización que también disponía de piscina de verano, otra climatizada y un gimnasio. Estuvieron viviendo allí hasta el año 2022, cuando se mudaron a su chalet de lujo en el que residen actualmente