Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales

Alba Flores, actriz de éxito en producciones como 'La casa de papel' ha heredado esa actitud vendavalesca de las mujeres Flores. El pasado domingo la actriz compartió parte de su vida en el programa de televisión 'Lo de Évole', entre las que destacó su nuevo hogar en Arganzuela.

En estos momentos, la también emprendedora española, está promocionando 'Flores para Antonio', el documental sobre su padre Antonio Flores, quién falleció en 1995, cuando ella tenía ocho años. El episodio también ofrece un diálogo con la cineasta Carla Simón, con quien Alba Flores comparte este trágico episodio de pérdida.

Una vida bohemia que desmonta la idea de "vivir de las rentas"

"La gente piensa que las Flores vivimos de las rentas, pero trabajamos como cabronas", afirmó Alba Flores en la entrevista. Lejos de la idea de fortuna heredada que podría acompañar a su apellido, la situación patrimonial de la actriz en realidad es austera. Por ejemplo, no tiene propiedades a su nombre.

De hecho, se acaba de mudar a un ático de la zona de Arganzuela, en Madrid. Alba Flores lleva una vida bohemia que desmonta la vieja idea de una economía sostenida por las rentas derivadas de la trayectoria artística familiar.

La niña Alba Flores con su padre, Antonio, en una imagen del documental 'Flores para Antonio'. / FESTIVAL IN-EDIT

En el plano empresarial, su principal vinculación es Flower Power Producciones SL, la sociedad que gestiona su madre, Ana Villa, y en la que Alba Flores figura como apoderada. Esta empresa sirve, fundamentalmente, como vehículo para proyectos muy concretos de carácter familiar y cultural, como la producción 'Flores para Antonio', realizada junto a la productora de Rodrigo Sorogoyen.

Su refugio personal se encuentra en Arganzuela

Situado en el suroeste de Madrid, cerca del parque Madrid Río, Alba Flores se maneja a la perfección en su nueva ubicación. La actriz española ha optado por cambiar de zona y trasladarse a una nueva donde viven otros muchos actores. Quizás la transición que ha vivido Arganzuela, de la que es consciente la actriz, es la motivación que le ha llevado para escoger este lugar.

Con una mezcla de edificios modernos y antiguos, resulta un barrio tranquilo, repleto de tiendas y con muchas zonas verdes. Además, en sus calles hay una amplia oferta cultural y no está especialmente alejado de castings, productoras o teatros, que conforman la pasión de la actriz.

Otro punto a destacar de la zona es que no está muy masificada, por lo que se puede mantener un perfil bajo mucho mejor que en otros barrios.

Un ático que impresiona a interioristas

La nueva casa de Alba Flores, tal y como se ha podido ver en 'Lo de Evolé' es capaz de impresionar también a interioristas. Tiene grandes ventanales que aportan muchísima luz, una enorme librería en un salón con tonos nórdicos, donde predominan dos colores, y una cocina con toques industriales donde tiene lugar gran parte de la entrevista.

Interior de la casa de Alba Flores / Atresplayer

En tonos caldera, con una puerta de cristal y una viga de madera que llama poderosamente la atención, la casa de la actriz podría conquistar a cualquier entendido de la materia. Su estilo y diseño es sofisticado, versátil, acogedor e incluso estimula el apetito. Combina personalidad, colores e historia en distintos rincones, donde se puede apreciar quién es Alba Flores.

Otra estancia con muchísimo estilo es el salón. Con tres ambientes diferenciados, ha encontrado en él un lugar en el que relajarse. No solo para disfrutar del cine o las series, sino también para degustar comidas con amigos o simplemente leer sus libros o guiones, tan presentes en su vida.