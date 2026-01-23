¿Es el paso del tiempo una realidad física o una construcción social? El físico cuántico Alberto Casas dará respuesta en Matadero

¿Te has preguntado alguna vez qué es realmente el tiempo? Una cuestión que durante siglos ha obsesionado a científicos, filósofos y artistas y que aún sigue sin estar resuelta... A día de hoy continúa generando debate y por ello, Nave 10 Matadero, ubicado en el distrito de Arganzuela, ha decidido ponerla sobre la palestra en su ciclo de conferencias escénicas a través de 'La ilusión del tiempo', a cargo del investigador y divulgador de referencia en física cuántica Alberto Casas.

Basada en su último ensayo, el investigador —también profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)— propone una conferencia donde el público se cuestione algunas de las certezas más arraigadas en la experiencia cotidiana: como los trabajos de Newton y Einstein con la teoría de la relatividad, la física cuántica o el concepto de entropía. Casas argumenta que las leyes físicas, especialmente la cuántica, no apoyan un flujo temporal lineal y que el pasado, presente y futuro podrían coexistir, con nuestra percepción del "ahora" siendo una construcción.

De esta manera, el físico y divulgador sugiere que el flujo temporal es una ilusión e invita al público a cuestionarse si ¿Es el paso del tiempo una realidad física o una construcción social? ¿Somos dueños de nuestro destino? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Existen las realidades paralelas? Nociones fundamentales respectivas a los conceptos del tiempo, el libre albedrío, es decir, la capacidad de decisión; o el destino.

Una actividad que forma parte del ciclo de conferencias escénicas de Matadero

Alberto Casas es licenciado en Físicas por la Universidad de Zaragoza y Doctor en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid, en la que ha desarrollado su actividad docente e investigadora, con estancias en centros internacionales de gran prestigio como la Universidad de Oxford o el CERN. Actualmente, es Profesor de Investigación del CSIC en el Instituto de Física Teórica UAM-CSIC, centro del que fue director de 2009 a 2012.

Una conferencia que tendrá lugar el próximo 27 de enero a las 19:30 horas, con una duración de 90 minutos y que cuenta aún con entradas disponibles por 12 euros en la web del centro. De esta manera, Nave 10 Matadero continúa con su ciclo de conferencias escénicas donde ofrece encuentros entre la experiencia de las artes escénicas y el rigor intelectual de la ciencia.