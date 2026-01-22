El festival BlockParty Arganzuela regresará este verano: los primeros abonos ya están a la venta

Gran noticia para los amantes de los festivales y la música en directo. Con la llegada del verano, La Explanada Negra de Madrid Río volverá a llenarse de música, encuentros al aire libre y propuestas culturales que la convertirán, un año más, en uno de los puntos principales del ocio estival.

Este evento, que se celebrará en Arganzuela, no solo ofrece conciertos y shows en directo, sino que también refuerzan el tejido social y cultural. A través de este formato, de fácil acceso a comparación con otros eventos del estilo, los festivales apuestas por acercar la música a la ciudadanía, dar visibilidad a nuevos artistas y fomentar el uso de espacios públicos como lugares de encuentro y participación.

Cartel festival BlockParty Arganzuela 2026 / Instagram "blockpartyarganzuela"

En este contexto se encuentra el festival BlockParty Arganzuela, que volverá este verano con una nueva edición, reafirmando su papel como uno de los eventos más esperados del calendario cultural del distrito.

Este festival ya tiene fecha para su nueva edición

El BlockParty Arganzuela anunció el día de ayer en su cuenta de Instagram la fecha para su próxima edición. El festival se celebrará el sábado 6 de junio en la Explanada Negra de Madrid Río, a partir de las 15:30 de la tarde.

Esta edición mantendrá un único escenario, sin solapes de artistas y con un cartel que irá revelándose durante los próximos meses. Además de prometer música en directo desde media tarde, con bandas que mezclan rock y punk, ofrece DJ sets entre bolo y bolo, y distintas zonas de descanso repartidas por la explanada.

El año pasado, el festival reunió a bandas de talla internacional y nacional como The Lemon Twigs, grandes protagonistas de la noche, The Mystery Lights, Wau y Los Arrrghs!!!, L'Exotighost, Marycherry DJ y Almu B. Todos ellos hicieron de la jornada una celebración colectiva con una mezcla de géneros entre el rock y el punk.

Los primeros abonos ya están a la venta a precio reducido

Cabe destacar que, de momento, tras el anuncio de ayer solo se conoce el día y lugar donde se celebrará el evento. Sin embargo, hay otra buena noticia. Los primeros abonos ya están a la venta a un precio reducido. Y recuerda, los menores de dieciséis años pueden entrar de forma gratuita.

La promo de lanzamiento ha puesto en venta dos tipos de entrada. La ya comentada para menores de dieciséis años, que es totalmente gratuita, y la entrada general, conocida también como abono ciego. En este caso, como ellos mismo anuncian, se premia la confianza en el cartel artístico del festival antes de su anuncio con un descuento para los amigos más fieles.

El precio de estas entradas es de 40 €. Por último, recuerda que al festival puedes llevar tu propia comida, "porque aquí el segurata no te quita el bocata". Si quieres disfrutar de un festival único que mezcla punk, rock o garage en la capital, no dudes en comprar ya tus entradas.